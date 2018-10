Delgado comparece mañana en el Congreso para aclarar la posición del Gobierno en la defensa de Llarena en Bélgica

Publicado 10/09/2018 18:41:19 CET

La ministra explicará el episodio polémico tras conocerse la opinión de la Abogacía del Estado

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece mañana en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para aclarar el criterio del Gobierno sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo instructor de la causa por el 'procés', Pablo Llarena, y la "inmunidad jurisdiccional de España" ante la demanda civil presentada contra él en los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros políticos independentistas fugados.

Tras un episodio polémico sobre si el Ministerio debía defender al juez del alto tribunal en Bélgica, por el que el PP pidió la dimisión o el cese de Delgado; la responsable de la cartera de Justicia solicitó su comparecencia para informar sobre las gestiones llevadas a cabo por su departamento "para defender inmunidad jurisdiccional de España".

Delgado ya se ha manifestado sobre este asunto y el pasado mes de agosto negó en una entrevista radiofónica la existencia de cambios de posición en el Ejecutivo o en el Ministerio. De hecho, aseguró que el Gobierno defenderá al juez Llarena "hasta las últimas consecuencias".

"NO EXISTE UNA FISURA"

"No existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia", dijo Delgado sobre las diferentes posturas que se habían dado a conocer. Ese mismo día explicó que la polémica se generó porque se publicaron "determinadas informaciones", que podían ser "interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos" y en la que no se entraba en el fondo del contenido de la demanda porque el Gobierno no la tenía.

Aún así, el PP interesa que la ministra aclare y "fije definitivamente" cuál va a ser el criterio del Ejecutivo en relación a la defensa de Llarena. La formación 'naranja' de Albert Rivera se suma a esta petición y quiere que explique "sus reticencias a que el Estado asuma la defensa" del magistrado del Tribunal Supremo.

Por su parte, el Grupo Mixto quiere saber por qué el Gobierno considera que las afirmaciones por las que ha sido denunciado el juez Llarena por los líderes independentistas pasen de ser de "carácter privado" a "una cuestión de Estado".

CRONOLOGÍA

En dicha entrevista, Delgado también hizo una cronología de los hechos y expuso que todo comenzó a principios de junio cuando el presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dio traslado de una comunicación a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de Bélgica "poniendo en conocimiento la existencia de una demanda".

"Intentábamos ese acompañamiento en los tribunales belgas de las propias autoridades belgas. Se nos comunica que no era posible y así los transmitimos nosotros al CGPJ y la cosa quedó así", señaló. Después llegó el informe de la Abogacía, que, según Delgado, "eran simplemente posibles acciones que se podían realizar y estudiar".

Fue Llarena quien posteriormente solicitó amparo a CGPJ, según el relato de la titular de Justicia, y este órgano se lo otorgó e instó al Gobierno a "mantener la integridad y la inmunidad jurisdiccional". Tras recibir esta comunicación, el Ministerio se puso "inmediatamente a trabajar sobre el tema, porque el procedimiento en Bélgica se había iniciado", añadió.

ANÁLISIS DE CADA ALTERNATIVA

Fue entonces cuando se empezaron a generar "informes técnicos de trabajo interno en los que se ha ido variando la posición" para analizar cada alternativa y para trazar la "estrategia" a seguir, indicó. Pero "el Gobierno ha mantenido una línea constante" y "una postura de defensa absoluta de la soberanía jurisdiccional de España" y de las personas "a través de las que se desarrolla", como, según ha dicho, es el caso de Llarena, concluyó.

El pasado 4 de septiembre, la juez belga que estudia la demanda de Puigdemont y los exconsejeros huidos aplazó la vista hasta el próximo 25 después de que el abogado en Bélgica del magistrado del Supremo lo solicitase con el objetivo de que el Reino de España pueda personarse en la causa. Además, el letrado pidió que este caso sea llevado por un tribunal de tres jueces debido a que se trata de un asunto excepcional.