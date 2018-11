Delgado defiende que la designación de Marchena era "democrática" y se distancia del whatsapp de Cosidó

Publicado 20/11/2018 19:32:53 CET

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido este martes que la designación del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como presidente del gobierno de los jueces por acuerdo entre el PP y el PSOE era "democrática" y ha marcado distancia respecto del whatsapp filtrado del portavoz 'popular' en el Senado que en relación al acuerdo hablaba de "controlar" la instancia judicial. "No tiene nada que ver", ha asegurado.

"El artículo 117 de la Constitución Española dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados. Solamente con que se aprendiese eso bastaría", ha espetado en el Pleno del Senado ante la representante de Ciudadanos, Lorena Roldán, quien le planteaba si "no se le cae la cara de vergüenza" por "mangonear" y "repartirse a los jueces" con el PP como si fuesen "cromos".

Delgado ha incidido en que el sistema lo que prevé es "que los representantes de la soberanía popular elijan al órgano de gobierno de los jueces" y "no hay nada más democrático que eso", tampoco la propuesta que impulsaba "hace tres años" el partido de Albert Rivera y que la ministra ha definido como "nombrar al presidente del Supremo con dos ayudantes para gobernar al Poder Judicial".

Roldán, tras criticar que "mucha pelea con el PP pero luego bien que se ponen de acuerdo para elegir a los jueces", ha planteado si la ministra lo ha hecho por "aferrarse a la silla", ya que en el caso del PP, considera que el acuerdo les interesaba "para intentar controlar a los jueces que luego les tienen que juzgar por corrupción". "El que se está jactando de querer controlar a los jueces es la mano derecha de Pablo Casado en el Senado", ha destacado.

Para la senadora de Ciudadanos, Marchena, al renunciar al puesto que le habían reservado PP y PSOE "ha tenido que venir a poner la dignidad" que a estos partidos "les falta". "Lo único que le queda a usted por hacer es irse y a Cosidó, tres cuartas de lo mismo, que ni siquiera está aquí dando la cara. Es indecente lo que están haciendo con la Justicia. Un chanchullo para tapar otro chanchullo y hacernos pasar esta vergüenza", ha señalado.

En este punto, la ministra ha rechazado las comparaciones. "A mi, aquí y ahora no me compare ni iguale el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial elegido democráticamente entre magníficos profesionales que no tienen nada que ver con lo que aparecía en un whatsapp", ha zanjado.

En su opinión, "lo importante para mantener la independencia del Poder Judicial es dejar que jueces y fiscales hagan su trabajo sin injerencias", algo que Ciudadanos no estaría haciendo porque "están diciéndoles a los jueces qué sentencias deben poner solamente por su conveniencia política" ya que "la convivencia en territorios como Cataluña no les importa nada". "Eso sí que hace daño", ha apostillado.