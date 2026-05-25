Denuncian en el Congreso que el embargo de armas a Israel "no es real" y tiene agujeros

Manifestantes portan pancarta con lema 'La resistencia palestina' durante una manifestación pro Palestina, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) han denunciado este lunes en el Congreso que el decreto ley que promovió el Gobierno en octubre pasado contra el intercambio de material de defensa con Israel "no es un embargo real ni integral", hay agujeros que aprovechan las empresas y las administraciones públicas siguen comprando artículos armamentísticos.

En la jornada 'El fin al comercio de armas con Israel como obligación legal y respuesta ética ante el genocidio en Palestina', que se celebra en el Congreso, el investigador Eduardo Melero Alonso ha explicado que aunque el prohíbe exportaciones destinadas a Israel e importaciones originarias a este país, estas restricciones "se pueden saltar" con operaciones triangulares de compraventa utilizando otros países europeos.

De este modo, desde el 7 de octubre de 2023, el Centre Delàs ha detectado más de 46 contratos adjudicados por distintas administraciones públicas españolas a empresas israelíes, a sus filiales o a uniones temporales de empresas en las que participan, por un importe de alrededor de 1.200 millones de euros.

Según ha indicado el investigador, siguen en vigor al menos cuatro contratos, entre ellos el suministro de 168 sistemas de misiles contracarro, el contrato de lanzacohetes de alta movilidad SILAM y el acuerdo marco POD Designador para sistemas de combate aéreo.

También ha citado el caso del vehículo 'Hunter' que será producido por Santa Bárbara Sistemas y por la israelí Elbit Systems: van a fabricar 84 unidades para Letonia por un importante de 760 millones de euros. Según ha detallado, la empresa español fabrica el cuerpo del vehículo que luego se envía a Letonia para que ensamblen las torretas de la compañía isaelí.

A su juicio, el Ministerio de Defensa está intentando "desinformar" sobre la realidad de los contratos administrativos adjudicados a la industria militar israelí, al diferenciar entre la anulación de anuncios de adjudicación o formalización y la resolución de los contratos. Así, ha afirmado que la anulación de esos anuncios "no implica la anulación del contrato" y ha utilizado como ejemplo que "si tú rompes la foto de tu boda no significa que te estés divorciando".

"HAY QUE CERRAR LAS ENMIENDAS A LA LEY"

Por su parte, la portavoz de RESCOP, Laura Ferre Sanjuán, ha recordado que hace un año el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley para "automatizar" la figura del embargo de armas a Israel por el "genocidio" del pueblo palestino y, desde entonces, "no existe ninguna novedad material" que permita avanzar esta ley para que pueda aprobarse de forma definitiva. Por ello, ha animado a los grupos políticos a "cerrar" las enmiendas.

Ferre también ha denunciado la criminalización de la protesta y ha citado sanciones a activistas por acciones vinculadas con Palestina. En concreto, ha mencionado multas de 9.000 euros por las protestas parar la participación de Israel en la pasada Feria Internacional defensa y seguridad (FEINDEF), propuestas de sanción por movilizaciones ante el Congreso y 75.600 euros en multas acumuladas solo en León tras parar la Vuelta Ciclista a España "para evitar la normalización de la participación de un Estado genocida".