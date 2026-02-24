Desarticulada en dos naves de Madrid una red prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que funcionaba como una prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína usando un convoy de vehículos y armas de fuego para recoger la droga en Andalucía y trasladarla a dos naves ubicadas en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado la Policía, la 'Operación Tocada' se ha saldado con ocho registros y la intervención de 3.400 kilos de cocaína, así como diez armas de fuego -siete reales y tres simuladas--, entre ellas un subfusil automático con cargadores y munición ocultos en un falso techo de una nave industrial, así como dos armas de guerra.

Los 12 detenidos han ingresado en prisión tras su paso a disposición de la autoridad judicial acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y contra la salud pública.

También se han intervenido seis automóviles -dos caleteados para ocultar la droga- y más de un millón de euros, contando en la fase de explotación con las detenciones con la participación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

La organización criminal usaba furgonetas de alquiler y dos naves industriales ubicadas en Alcobendas y Fuente del Saz donde, bajo la apariencia de actividad industrial legal, almacenaban la sustancia y la manipulaban para dividirla en partidas destinadas a distintos clientes.

La investigación -que continúa abierta-- se abrió a principios de 2024 y en julio de 2025 fue intervenido un camión procedente de España gracias a la colaboración con Suecia, Polonia y Portugal.

((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))