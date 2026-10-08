Desarticulada en Ecuador una red de 'narcos' relacionada con las 13 toneladas de cocaína de Algeciras y exjefe de UDEF

Archivo - Agentes de Policía en un operativo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación de la Policía Nacional ha permitido desarticular en Ecuador una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde este país a Europa y Emiratos Árabes Unidos, dejando un balance de 21 detenidos por su relación con 14 envíos de cocaína que suman 42,5 toneladas de cocaína, de las cuales 18 toneladas tenían como destino España.

La investigación se inició en octubre de 2024, tras la intervención en el puerto de Algeciras (Cádiz) de un total de 13 toneladas de cocaína ocultas entre plátanos en un contenedor procedente de Ecuador, lo que supuso la mayor aprehensión de esta sustancia hasta ese momento por la Policía Nacional.

El alijo en Algeciras fue el detonante directo, además, de la detención de Óscar Sánchez Gil, alias 'El Anodino', el hasta ese momento jefe de la UDEF en la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, y al que se intervino más de 20 millones de euros ocultos entre las paredes de su casa.

RELACIÓN CON MOCRO MAFIA Y REDES DE BALCANES

La nueva operación, desarrollada junto a la Policía de Ecuador y Europol, ha permitido vincular a la estructural criminal asentada en Ecuador con un total de 14 incautaciones de cocaína realizadas en Ecuador y en distintos países europeos, entre ellos España, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Estas intervenciones suman 42,5 toneladas de cocaína, de las cuales 18 toneladas tenían como destino territorio español.

Los investigadores también detectaron la participación de integrantes de otras organizaciones criminales internacionales, entre ellas estructuras vinculadas a la mafia balcánica y a la denominada Mocro Mafia, cuyos miembros presuntamente facilitaban la recepción de los cargamentos y la utilización de empresas en los países de destino para dar apariencia de legalidad a las operaciones comerciales.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, las pesquisas han constatado que los principales responsables de la organización habían creado un entramado empresarial compuesto por al menos 15 sociedades dedicadas a la exportación de plátanos desde Ecuador.

A través de estas empresas, los investigados utilizaban operaciones comerciales aparentemente legales para introducir grandes cantidades de cocaína en contenedores marítimos, ocultando la sustancia estupefaciente entre los productos destinados a la exportación.

Asimismo, los agentes comprobaron que la organización habría desarrollado su actividad criminal desde el año 2019, utilizando diferentes rutas comerciales y mercancías, entre ellas plátanos, mariscos, cacao y madera, para transportar grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hasta distintos puertos europeos.

NUEVA JUNTA DEL NARCOTRÁFICO

Para llevar a cabo estas operaciones, la estructura criminal contaba con una amplia red de colaboradores internacionales que se encargaban de coordinar la adquisición de la droga en laboratorios de Colombia, organizar su transporte marítimo y garantizar su recepción y posterior distribución en Europa.

El entramado hacía uso de plataformas encriptadas para comunicarse entre los miembros para realizar las operaciones de tráfico de sustancia estupefaciente.

Estas pesquisas permitieron identificar al líder de la estructura que supuestamente se encontraría afincado en Emiratos Árabes Unidos desde el año 2023, desde donde podría mantener contactos con otros integrantes de organizaciones criminales internacionales, así como sus posibles vínculos con la denominada Nueva Junta del Narcotráfico.

Esta Nueva Junta del Narcotráfico es una estructura criminal transnacional relacionada con el tráfico internacional de cocaína y el blanqueo de capitales, integrada por diferentes organizaciones que establecerían alianzas para controlar las distintas fases del negocio, según ha explicado la Policía Nacional.