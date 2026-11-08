Desarticulada una red internacional que suplantaba identidades para declarar beneficios de apuestas online en España

En total han sido detenidas 12 personas, investigadas once e identificadas otras 39 personas. - GUARDIA CIVIL

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva con ramificaciones internacionales que suplantaba identidades para abrir perfiles en plataformas de juego online, desviar las ganancias a cuentas controladas por la red y trasladar la carga fiscal de los beneficios a las declaraciones de la Renta de sus víctimas.

La operación se ha saldado con 12 personas detenidas, otras once investigadas y 39 identificadas que se encuentran fuera de España. A los implicados se les atribuyen 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El origen de la operación se remonta a marzo de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta en Tudela de Duero (Valladolid) pero el fraude masivo se hizo evidente durante la campaña de la RENTA 2025, cuando se interpusieron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.

A los afectados les constaban en sus borradores de la Declaración de la Renta supuestos beneficios económicos derivados de apuestas online que jamás habían realizado. El importe total reclamado ascendía a un total de 121.355 euros.

Los investigadores descubrieron que la organización criminal utilizaba técnicas de ingeniería social, así como el uso de inteligencia artificial IA. Los ciberdelincuentes diseñaban relatos creíbles y adaptados a las circunstancias de cada víctima para ganarse su confianza y captar su atención.

A través de pretextos falsos, como ofertas de trabajo fraudulentas, ofertas de alquileres de viviendas vacacionales o reservas hoteleras inexistentes, conseguían que las víctimas les facilitaran copias de su documentación personal. Una vez obtenían estos datos, daban de alta a los usuarios en portales de juego online sin su consentimiento.

El grupo criminal se quedaba con las ganancias limpias de las apuestas, mientras que el gravamen fiscal era asumido por los legítimos titulares de los datos.

ESTRUCTURA INTERNACIONAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

Las pesquisas han determinado la existencia de una compleja red de tarjetas de débito y crédito, así como de numerosos productos y cuentas bancarias que la organización utilizaba de forma sistemática para blanquear el dinero ilícito obtenido a través del juego.

Debido a las numerosas personas afectadas a lo largo del territorio nacional, se han creado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados) desde este enlace encontrara toda la información (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs).