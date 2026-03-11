Desarticuladas 23 redes de tráfico ilícito de residuos en España en una operación del Seprona en 70 países - GUARDIA CIVIL

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarticulado 23 redes de tráfico ilícito de residuos, con 41 detenidos o investigados en España, dentro de la operación 'Custos Viridis' desarrollada en 70 países por delitos medioambientales.

Los responsables policiales han señalado que España juega un "rol estratégico" y han planteado como retos hacer frente a la capacidad de las organizaciones de "enmascarar" el delito recurriendo a negocios legales, así como la "falta de armonización" en la Unión Europea para combatir esta problemática.

GASES REFRIGERANTES, TEXTILES Y VEHÍCULOS

Entre los fenómenos detectados en tres años de investigación bajo la coordinación de Europol --en su programa EMPACT-- destacan el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia y la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil, así como textiles y residuos electrónicos hacia África, Asia e Iberoamérica.

"Se trata de un delito que genera mucho beneficio económico y tiene unas penas de cárcel muy bajas", ha señalado en una rueda de prensa el comandante Pedro Garrido, jefe de grupo del UCOMA del Seprona. Uno de los principales problemas, ha dicho, es que detrás suele haber grandes estructuras criminales y que en el "90% están amparadas por negocios legales", como puede ser plantas de reciclaje.

"Es aquí donde existe el gran problema, porque dentro de un negocio legal de plantas puede enmascararse la gestión ilegal de residuos, lo que permite incrementar beneficios", ha comentado.

En este sentido, ha destacado que en España se han centrado en la desarticulación de redes de comercio ilegal de gases procedente de Marruecos, así como otros problemas derivados por el acopio de grandes toneladas de textiles que luego se abandonan o el recurso del incendio para la gestión de residuos, "a todas luces ilegal y que genera grandes problemas de seguridad".

El capitán de la Guardia Civil José Antonio Alfaro, responsable en Europol de la lucha contra este tipo de delitos, ha puesto en valor que se trata de la operación con el "impacto más grande" desarrollado por las fuerzas de seguridad a escala mundial para luchar contra la contaminación, ya que deja un balance global de 337 personas detenidas y la aprehensión de residuos con un valor de 31 millones de euros en el marcado.

PUNTOS CRÍTICOS EN ESPAÑA

España desempeña "un rol estratégico complejo" en este tipo de entramados, ya que los investigadores han destacado que es simultáneamente "país de origen, tránsito y destino de residuos".

En concreto, el Seprona ha practicado 23 operaciones que ha permitido detectar la gestión irregular de 77.410 kilogramos de residuos, localizando 250 vehículos importados ilegalmente y la detección de falsificación documental en más de 3.000 certificados de descontaminación de vehículos. También se han intervenido 5.400 kilos de gases refrigerantes de efecto invernadero.

La Guardia Civil ha identificado "puntos críticos" de entrada y salida los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, fundamentalmente en los que se refiere al control de los flujos hacia el resto de Europa y terceros países.

El papel de liderazgo del Seprona ha permitido que la Guardia Civil organice en Madrid unas jornadas de alcance internacional para abordar el tráfico ilícito de residuos y medioambientales, con la presencia de responsables de Europol, Interpol y Naciones Unidas.

Los Carabineri italianos han sido uno de los cuerpos que han participado en las jornadas, destacando como uno de los principales retos la capacidad que tienen las redes criminales de recurrir a una compañía legal, en el caso de Italia "con vinculación con la mafia tipo Camorra". "A diferencia de la droga, aquí se mezcla la parte legal e ilegal", han apostillado.

No obstante, los responsables policiales han destacado la nueva directiva europea que ayuda a clarificar la lucha contra la contaminación mediante la exigencia planes nacionales o la implementación de nuevos delitos como el tráfico de gases refrigerantes.