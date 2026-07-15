Desarticulado un grupo criminal por robar y vender coches de alta gama con 28 detenidos y 30 registros en Rumanía

1104358.1.260.149.20260715122539 Archivo - Imagen de un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal por robar y vender coches de alta gama en una operación conjunta con la Gendarmería de Rumanía que se saldó con 28 detenidos y 30 registros en este país. La red utilizaba sofisticados métodos para ocultar el origen ilícito de los vehículos con el objetivo de matricularlos y venderlos a compradores de buena fe.

La actuación culminó con la detención de 28 personas, la práctica de 30 entradas y registros en Bucarest y el condado de Prahova y la intervención de 15 vehículos valorados en cerca de 900.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

El operativo, que contó también con la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía, permitió desmantelar esta organización criminal especializada en el robo y comercialización de coches en diferentes países europeos

Los presuntos integrantes de la organización los trasladaban posteriormente hasta Rumanía, donde eran preparados para facilitar su posterior venta de marcas de prestigio internacional, en muchos casos objeto de deseo de organizaciones criminales dedicadas a este tipo delictivo debido a su elevado valor económico y a la elevada demanda existente en el mercado negro.

Asimismo, los agentes incautaron un centenar de llaves de vehículos, 57.000 euros, documentación relacionada con operaciones de compraventa y diverso material vinculado a actividades presuntamente delictivas.