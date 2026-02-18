El despacho clave del 'caso Montoro' tilda de "extravagante" y "desproporcionado" el último informe de Hacienda

Archivo - El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, participa en la jornada 'La política fiscal como instrumento de la política económica', organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), en la Sede del Consejo General de Economistas de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, ha tachado de "extravagante" y "desproporcionado" el último informe aportado por la Agencia Tributaria a la causa por remontarse a períodos "muy anteriores" a la presunta comisión de los delitos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su representación critica que se hayan solicitado "doce años completos de información bancaria" --entre enero de 2008 y finales de 2019--, argumentando lo "irracional que supone remontarse a hace dieciocho años".

Y es que, apunta el escrito, "los distintos informes policiales sitúan en el último trimestre de 2013 las negociaciones y el acuerdo entre las empresas gasistas y Equipo Económico origen de los hechos investigados".

"Siendo así, ¿puede cabalmente considerarse adecuado y proporcionado investigar operaciones bancarias realizadas cinco años antes de esa fecha? Si el delito se comete en 2014, fecha de los primeros pagos de las empresas gasísticas a cambio, supuestamente, de conseguir la reforma normativa deseada, ¿cómo puede considerarse necesario investigar las operaciones bancarias de los casi seis años anteriores a esos hechos?", se pregunta.

UNA CAUSA "INGOBERNABLE"

Para Equipo Económico esto "no tiene ningún sentido, más allá de alimentar esa investigación prospectiva que se viene desarrollando, auspiciada por la Fiscalía y con la anuencia del instructor". "En esa indagación prospectiva que se viene haciendo, se interesan cosas absurdas que lejos de servir para ayudar a la investigación pretenden hacer de ésta algo ingobernable", añade.

En el citado informe, recogido por esta agencia de noticias, la Agencia Tributaria informó al juez de que las gasísticas habrían pagado 991.613 euros a Equipo Económico y que ha localizado "más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a los 2 millones de euros" entre las cuentas del despacho.

Se indica que el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho en el período que va de 2011 a 2019 ascendería a 846.413 euros, si bien precisa que hay otro pago investigado que "ascendería a 991.613 euros" esa cantidad.

También da cuenta de que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones en las que se encuentran "las gasísticas investigadas", así como otros pagadores, algunos de los cuales son "hasta ahora desconocidos". Por ello, expone la "necesidad de ampliar la información facilitada" con el fin de "identificar" a esos pagadores.

El despacho recuerda que ya han pasado ocho años desde el inicio de la instrucción. "Y en ese peloteo continuo entre Mossos d'Esquadra y Unidad de Apoyo a la Fiscalía, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva", critica.