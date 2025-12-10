Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre para sustraer sus criptoactivos

1034689.1.260.149.20251210100624 La Policía Nacional detiene a cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre para sustraer sus criptoactivos. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por el secuestro de una pareja en Mijas (Málaga) y el posterior asesinato del hombre, tras ser estos asaltados y retenidos con el fin de acceder a sus 'wallets' digitales y tratar de sustraer sus criptoactivos.

Así lo ha confirmado el cuerpo en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que ha detallado que gracias a la colaboración la policía danesa también se han imputado por este delito a otras cuatro personas que ahora se encuentran en territorio danés. De estos, dos están en prisión "por hechos similares".

El pasado mes de abril, los arrestados presuntamente asaltaron a una pareja disparando al hombre en la pierna "cuando trataba de huir". Acto seguido, les introdujeron en un vehículo, para posteriormente retenerles durante "varias horas" en una vivienda mientras la organización criminal trataba de acceder a las carteras digitales de la pareja.

A media noche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad malagueña. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

La mujer, denunciante del caso, confirmó que los asaltantes "vestían íntegramente de negro, portaban guantes y ocultaban sus rostros con pasamontañas, portando armas de fuego".

Finalmente, los agentes llevaron a cabo la detención de las cinco personas en España y registraron seis inmuebles en Madrid y en Málaga, donde los agentes encontraron dos armas de fuego --una de ellas simulada--, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre.

También hallaron "vestigios biológicos compatibles" con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas, e intervinieron diversa documentación de interés para el caso, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.