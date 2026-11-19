CEUTA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de personas y al favorecimiento de la inmigración irregular desde Ceuta hasta la península.

Según el cuerpo policial, los integrantes de la red exigían 8.000 euros por persona para organizar el traslado, cuyo pago se realizaría en Marruecos a través de los familiares de los migrantes una vez que estos hubieran alcanzado territorio peninsular.

La operación ha permitido localizar a siete personas migrantes en situación irregular, una de ellas menor de edad, en una vivienda de la barriada del Príncipe en la que, presuntamente, permanecían alojadas mientras se organizaba su salida de la ciudad.

La Policía Nacional señala que el inmueble presentaba unas condiciones muy deficientes de habitabilidad y salubridad y que sus ocupantes habrían sufrido amenazas continuadas, incluso con armas de fuego, restricciones de libertad de movimientos y distintos castigos, entre ellos encierros en la azotea.

La investigación se inició a raíz de informaciones sobre la posible llegada de una embarcación neumática a las inmediaciones de una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde varias personas estarían esperando para recoger a sus ocupantes y trasladarlos posteriormente por carretera hasta Algeciras.

LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN LA LÍNEA

En las proximidades de la zona de desembarco, los agentes detectaron a dos varones que, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a la carrera. Ambos fueron interceptados tras una persecución y manifestaron que esperaban la llegada de la embarcación para recoger a los migrantes y llevarlos hasta Algeciras. Por este cometido, presuntamente, iban a cobrar 1.700 euros cada uno.

De forma simultánea, los agentes interceptaron la embarcación cuando intentaba aproximarse a la costa. En su interior viajaban nueve personas, incluido el patrón, que fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, donde recibieron asistencia y se tramitaron las actuaciones administrativas correspondientes.

A partir de las declaraciones de los ocupantes y de las pesquisas policiales, los investigadores identificaron al patrón como presunto responsable del traslado marítimo y procedieron a su detención.

ALOJADOS EN EL PRÍNCIPE

Las posteriores indagaciones permitieron determinar que las personas transportadas procedían de Ceuta y que, según sus manifestaciones, habían accedido a la ciudad durante la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio de 2026. También aportaron información sobre una vivienda situada en la barriada del Príncipe en la que habrían permanecido alojadas a la espera de poder salir hacia la península.

Tras localizar el inmueble, los agentes solicitaron autorización judicial para realizar una entrada y registro. Durante la intervención fueron encontradas siete personas migrantes en situación irregular, una de ellas menor de edad, y fue detenida otra persona presuntamente relacionada con los hechos.

La operación ha contado con la participación de agentes de la Policía Nacional de Ceuta, La Línea, Algeciras y la UCRIF Central, con el apoyo del Ministerio Fiscal.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones para identificar a otras posibles personas implicadas, esclarecer el funcionamiento de la presunta organización criminal y determinar las responsabilidades individuales de sus integrantes.

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