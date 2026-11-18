1134948.1.260.149.20261118104735 Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional en la puerta de llegadas de la terminal T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un fugitivo buscado por las autoridades francesas que cumplía condena de prisión por delitos de posesión ilícita de armas militares, munición, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en el marco de una organización criminal.

Según ha trasladado la Policía en un comunicado, se trata de uno de los fugitivos "más buscados" por las autoridades francesas, desde que no reingresara en prisión en julio de 2024. Ahora, ha sido detenido en el aeropuerto cuando se dirigía hacia la zona de tránsito internacional tras aterrizar en un vuelo procedente de Cancún (México).

Esta detención llega después de que los agentes realizaran varias gestiones para su localización. Las primeras pesquisas se hicieron en Málaga, donde los agentes determinaron que, en ese momento, residía en Barcelona.

Al desplazarse hasta la capital catalana, los policías constataron que el fugitivo había abandonado de forma "precipitada" el domicilio en el que se encontraba oculto para evitar ser descubierto, gracias al apoyo logístico de su entorno que le proveía de documentación falsa, domicilios y vehículos alquilados a nombre de terceras personas para no ser detectado

Tras huir de Barcelona, abandonó el territorio nacional con una "identidad falsa", ya que no constan movimientos migratorios a su nombre, según detalla la Policía. La coordinación entre FAST España, el equipo de búsqueda activa de fugitivos por sus siglas en inglés, y FAST Francia, posibilitó que los agentes tuvieran conocimiento de que el fugado se encontraba en un vuelo procedente de Cancún y con destino Madrid.

En ese momento, los agentes establecieron un dispositivo policial en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 13 de noviembre, con el que el fugitivo fue localizado y detenido cuando se dirigía a la zona de tránsito internacional aeroportuario.