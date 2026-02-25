Detenido en Alemania el autor del asesinato del ucraniano tiroteado en Pozuelo (Madrid) en mayo de 2025

1063594.1.260.149.20260225171159 Archivo - Agentes de la Policía Científica trabajan en el lugar del tiroteo en Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Alemania al presunto asesino de Andrei Portnov, que falleció tiroteado en mayo de 2025 frente al Colegio Americano de Madrid en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Se trata de un hombre ucraniano y ha sido arrestado como autor material del crimen, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

