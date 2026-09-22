Detenido en Alemania el presunto 'cerebro' financiero del 'caso Plus Ultra'

Archivo - Avión A330 de Plus Ultra. - PLUS ULTRA - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en el 'caso Plus Ultra', según ha avanzado el diario 'El Mundo' y confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

El arresto se produjo en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, según han detallado las citadas fuentes. La previsión es que esta semana pase a disposición de la Audiencia Nacional.

La investigación que instruye el juez José Luis Calama apuntó al papel de Simon Leendert Verhoeven por su relación en la trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.

El magistrado, en base a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Simon Leendert Verhoeven, y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".

El juez indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda de 53 millones del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia, al entender que la organización criminal controló cantidades "muy importantes" de dinero" y que "desdibujó el origen del dinero".