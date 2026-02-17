Detenido en Madrid un fugitivo de la pandilla peruana "Los Terribles del 17": 'el hombre de los mil nombres'

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes a un fugitivo reclamado en Perú por su presunta participación en un delito de tenencia de explosivos, a quien le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición por INTERPOL.

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, las autoridades peruanas solicitaron la colaboración de la Policía tras detectar que el reclamado, limitado físicamente tras una reyerta con una banda rival en Perú, podría residir en España. Así, tras una serie de gestiones con las que ubicaron al fugitivo, los agentes españoles lo detuvieron en la ciudad de Madrid.

El arrestado, conocido en su país de origen como 'El hombre de los mil nombres', era consciente de la orden de detención y extradición por parte del país latinoamericano, por lo que "tomaba todo tipo de precauciones", como residir en nuestro país bajo una identidad "usurpada" de otra persona o eliminarse "de manera intencionada" las huellas dactilares.

La detención ha sido realizada de forma conjunta por agentes de la Comisaría General de Información, de la Comisaría General de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Información de Córdoba

En el año 2012 el ahora detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú, mientras tenía en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, además de que existían indicios de su implicación en delitos de extorsión y sicariato. No obstante, logró evadir la acción de la justicia al huir a España.

