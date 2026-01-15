Detenido en Madrid por grabar y difundir en Internet encuentros sexuales con mujeres sin su consentimiento

Archivo - Agente de la Policía Nacional delante de un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos al grabar y difundir encuentros sexuales con mujeres sin su consentimiento.

Según informa la Policía en un comunicado, el acusado utilizaba una cámara oculta para grabar los videos que posteriormente editaba pixelando y alterando su voz, mientras que tanto la cara como los cuerpos desnudos de las víctimas eran totalmente visibles y reconocibles. Finalmente, difundía los archivos a través de un foro de internet.

La investigación se inició en enero de 2025 cuando el Cuerpo recibió una denuncia de una mujer en la que manifestaba que habían publicado videos de ella y de otras seis mujeres en un foro de internet.

Tras múltiples averiguaciones por parte del grupo de investigación, se efectuó una entrada y registro el pasado 3 de diciembre en el domicilio del individuo situado en Madrid. En el registro, se encontraron los vídeos investigados, algunos de ellos sin editar, por lo que se veía sin ninguna duda la cara al individuo. En este sentido, los agentes intervinieron un teléfono móvil y un disco duro.

Así las cosas, el hombre fue detenido ese mismo día, como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.