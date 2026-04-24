Detenido en San Sebastián un seguidor de la Real Sociedad que acosó en carretera a aficionados del Atlético

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a un seguidor de la Real Sociedad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria por acosar en carretera a aficionados del Atlético de Madrid tras la final de la Copa del Rey jugada en Sevilla.

Los hechos se produjeron tras el partido en la autovía A-66, en el término municipal de Almendralejo (Badajoz), según ha informado la Guardia Civil.

El ahora detenido, de 33 años, protagonizó un episodio de violencia vial contra un vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban del partido.

En concreto, realizó maniobras intimidatorias obligando a las víctimas a reducir la velocidad ante el riesgo inminente de colisión, poniendo además el ahora detenido en peligro la integridad al resto de los ocupantes.

El riesgo de la conducta quedó registrado en imágenes grabadas por otra aficionada que se hicieron virales en redes sociales. La difusión de las mismas evidenció la gravedad de las maniobras realizadas por el conductor y permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

Para ello, se solicitó la colaboración de la Comandancia de Guipúzcoa, lo que permitió que la detención se practicara por componentes de la Policía Judicial de San Sebastián.