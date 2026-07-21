Detenidos cinco integrantes de la trama criminal 'Tren de Aragua' por robo con violencia y tráfico de drogas

La Policía Nacional en conjunto con la Guardia Civil detiene a cinco integrantes de la organización criminal "El tren de Aragua". - POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han detenido a cinco integrantes de la organización criminal 'El Tren de Aragua', y cuatro de ellos han sido enviados a prisión, tras desarticular un entramado dedicado a cometer robos con violencia e intimidación en distintos puntos del territorio nacional y al tráfico de drogas.

El grupo criminal de Aragua, originado en Venezuela, es una organización transnacional que basa la delincuencia en el territorio español en el robo en viviendas abordando a sus víctimas en las inmediaciones del domicilio para introducirlas a la fuerza en la vivienda.

Según la información facilitada por la Guardia Civil y la Policía, los criminales amordazaban a los inquilinos, utilizando bridas para atarlos de pies y manos, y, posteriormente, los coaccionaban y amenazaban con armas de fuego. La investigación comenzó en enero de 2026 con un asalto cometido en una localidad próxima a la ciudad de León, donde fueron sustraídas piezas de joyería con valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo.

A continuación, la Policía Nacional y la Guardia Civil abrieron un dispositivo conjunto de investigación que culminó el día 17 de junio con seis entradas y registros en viviendas de varias provincias de Madrid, Orense, Ibiza y Tenerife, lugares donde se encontraba asentada la organización criminal.

En las operaciones de registro fueron incautados una elevada cantidad de teléfonos móviles, cincuenta cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, matrículas falsas, cocaína rosa 180 gramos de metanfetamina (MDMA), junto con 100 pastillas de la misma sustancia y utensilios para la elaboración de la misma. Además, se incautó numerosa documentación de alto interés que acredita que los robos estaban previamente planificados y que existía un estudio previo de las viviendas y sus víctimas.

Finalmente la operación se saldó con cinco detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense, a los que se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública.

Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial y a cuatro de ellos se les ha decretado el ingreso en prisión.