Detenidos cuatro jóvenes por publicaciones de apoyo a DAESH, entre ellos una mujer que planeó viajar a zona de conflicto

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en las ciudades de Toledo, Madrid, Barcelona y Ceuta a cuatro personas "altamente radicalizadas" en los postulados violentos de Estado Islámico (DAESH) por sus publicaciones reiteradas de apoyo a esta organización terrorismo, entre ellos una mujer que quería viajar a zona de conflicto en Oriente Medio.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 6, que ha decretado el ingreso en prisión para la mujer arrestada en Toledo.

Los detenidos son cuatro jóvenes que habrían asumido plenamente el dogma de la organización terrorista y realizaban publicaciones reiteradas mostrando su adhesión a la yihad violenta global, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Se les atribuye su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, autocapacitación y enaltecimiento terrorista en el marco de una investigación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.

"Los detenidos tenían indicadores de radicalización de elevada intensidad y utilizaban sus perfiles en redes sociales para acceder a plataformas online de contenidos propagandísticos y de capacitación de la organización terrorista DAESH", ha señalado la Policía, que ha destacado que mostraban "plena capacidad adoctrinadora y de enaltecimiento".

MUJER CON INTENCIÓN DE DESPLAZARSE A ZONA DE CONFLICTO

Según los investigadores, uno de los detenidos es una mujer que había manifestado su firme intención de desplazarse a zona de conflicto, llegando a adquirir recientemente un billete de avión a Turquía.

La Policía ha destacado que Turquía es el país en el que se inician estas travesías con el objetivo de llegar a zonas de conflicto en Oriente Medio, motivo por el cual los investigadores precipitaron su detención.

El pasado lunes, día en el que se realizaron las detenciones, los agentes procedieron al registro de tres domicilios, interviniendo material informático y de telefonía, así como diversa documentación cuyo contenido está siendo analizado.

El operativo policial ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia, Alicante, Toledo, Barcelona y Ceuta.