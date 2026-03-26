Dezcallar considera que el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer" en el marco de los conflictos en Irán y Gaza

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia y ex embajador, Jorge Dezcallar, durante la presentación de su nueva novela. - ÁNGEL DE ANTONIO. VÍA EUROPAPRESS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador, Jorge Dezcallar, ha considerado que el Gobierno de España ha hecho "lo que tenía que hacer" dentro del marco de los conflictos en Oriente Próximo, en línea con el Derecho Internacional.

Dezcallar, que ha presentado su nueva novela 'Pez negro' en la Forbes House de Madrid, ha aprovechado la temática de su obra para realizar un extenso análisis sobre la actual situación internacional.

El diplomático, dentro del marco de la actualidad política internacional, ha considerado que "la realidad está superando a la ficción" y ha mostrado su apoyo al papel que está teniendo el Gobierno de España en los conflictos en Oriente Próximo ya que, bajo su opinión, lo más importante es respetar el Derecho Internacional.

En su análisis, el exdirector del CNI ha comenzado abordando la situación en la Franja de Gaza, esgrimiendo que el conflicto "beneficia personal y políticamente" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y que Estados Unidos se está viendo "arrastrada" a "unos conflictos que para nada le benefician".

En relación a los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023, --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial--, Dezcallar ha expuesto que los servicios de inteligencia israelí, el Mossad, tenía conocimiento de lo que podía ocurrir pero que "no hizo nada porque lo subestimó".

"No es justificable pero sí es explicable por los años de ocupación que ha vivido el pueblo palestino", ha indicado el que fuera embajador de España en Marruecos y en Washington sobre unos ataques que propiciaron la ofensiva de Israel sobre Gaza, que han causado hasta el momento la muerte de más de 72.200 personas, incluidas 700 desde el alto el fuego alcanzado en octubre.

SITUACIÓN EN IRÁN

En cuanto a la situación en Irán, Dezcallar ha detallado de nuevo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto a ver "arrastrado" por Israel a otro conflicto pero de una magnitud mayor. "Se han metido con un imperio que es tres veces España y que no es Venezuela ni Cuba", ha esgrimido.

Asimismo, ha hablado sobre una "militarización del pensamiento político internacional" y denunciado el desprecio "constante" al Derecho Internacional tras el escudo de "la seguridad nacional", exponiendo el ejemplo así de Trump y sus aspiraciones sobre Groenlandia o la invasión rusa de Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Por lo menos con la invasión de Irak en 2003 el presidente George W. Bush trató de convencer a la opinión pública, pero esta vez, con Trump, ni siquiera", ha comparado el diplomático.

Dezcallar ha deslizado la posibilidad de un "desgaste de relaciones" entre Estados Unidos y los países de Oriente Próximo con bases estadounidenses, alegando que Washington "no puede garantizar la seguridad de estos países". Además, ha asegurado que "llegará un momento" en el que Trump "deba decidir por la seguridad de Israel o la estabilidad de los mercados".

Finalmente, el exdirector del CNI ha enviado un mensaje de unidad europea expresando que "Europa debe hablar con una sola voz" y que si no se une "se irá por el desagüe de la historia".