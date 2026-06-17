Diana Morant asegura que si le hubieran regalado las joyas de Zapatero, no las habría aceptado

Archivo - La ministra de Cienca y Universidades, DIana Morant- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado este miércoles, mientras José Luis Rodríguez Zapatero declara ante el juez por su imputación en el 'caso Plus Ultra', que si a ella le hubieran regalado unas joyas como las que se incautaron al expresidente socialista, no las habría aceptado.

En los pasillos del Congreso, Morant ha querido dejar claro que en sus viajes no ha recibido una joya ni "nada" pero que si se la quisieran regalar, "seguramente" diría "a quien fuera" que no la necesita.

En todo caso, la también secretaria general del PSPV desconoce lo que hizo Zapatero, pero sí se ha mostrado confiada en que "seguramente" dará las explicaciones oportunas, al tiempo que se ha preguntado si él es el único expresidente que puede tener pertenencias de alto valor que se tienen que declarar.

"Ningún otro presidente del Gobierno, ningún otro ministro de España ha hecho nunca ninguna declaración de joyas", ha aseverado Morant, quien ve necesario regular el estatuto de los expresidentes como dice que ha propuesto el Ejecutivo.

"¿ES ÉTICO QUE AZNAR SE CUELGUE MEDALLAS?"

Preguntada sobre si, más allá de que existe o no esa ley, es ético que Zapatero tuviera esas joyas por valor de 1,3 millones de euros, la ministra ha respondido con otro interrogante: "¿Es ético que el señor Aznar diga 'el que puede hacer que haga' y se sonría apuntándose una medalla sobre lo que está pasando y esa presión judicial que hay contra el PSOE? ¿Eso es ético?".

Diana Morant sostiene que Zapatero es inocente y que "nada" va a "borrar" todas las medidas que él adoptó en la Presidencia del Gobierno "para mejorar la vida de las personas", "ni siquiera unas joyas".

En este punto, ha admitido que le levanta "muchas sospechas" el hecho de que en Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clonara el móvil en el año 2021 y justamente cuando en España gobierna un presidente que 'planta' al presidente Donald Trump y se marca un "no a la guerra", lleguen informaciones sobre el 'caso Plus Ultra', que entraba "dentro de la normalidad" y que, además, ya ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.

"De manera, que el dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se ha hecho unos registros a la oficina del expresidente no se sostienen --ha denunciado--. En una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva a ver lo que encuentra".

MANTIENE QUE LEIRE ES 'ANTOÑITA LA FANTÁSTICA'

También se le ha preguntado si comparte con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, si tomarse un café no es reunirse con una persona como la exmilitante socialista Leire Díez. A este respecto, Morant ha dicho que Díez, a la que sigue llamando "Antoñita la fantástica", "es una persona que iba por ahí pidiendo cafés y reuniones" sin que los citados supieran los motivos de las mismas.

"Ella tenía sus pretensiones, pero no han ido más allá", porque, según ha enfatizado, el Gobierno de España no ha interferido "en ningún caso" en el Poder Judicial, ni ha hecho nada que "sí hizo el PP" con el 'caso Kitchen'.

Preguntada sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones si no sacar los Presupuestos de 2027, la titular de Ciencia ha señalado que, hasta ahora el Ejecutivo ha trabajado con unas cuentas prorrogadas "y han sido las mejores que ha tenido nunca este país".

E interrogada sobre el miedo que tiene el Gobierno a que el Congreso debate la posibilidad de un adelanto electoral, como propuso el PP y Junts en dos enmiendas a una moción que han sido vetadas, Morant comparte con la Mesa del Congreso que ésa es una potestad del presidente. "El convocar o no convocar y el criterio que tenemos como Gobierno y el propio presidente es que tenemos un mandato y que hay que cumplir la legislatura", ha zanjado.