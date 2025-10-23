Díaz dice que las tesis de Sumar en vivienda se impondrán y zanja la polémica sobre Rodríguez: Esto no va de "personas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante unas jornadas en la sede de UGT, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Afirma que negociarán con el PSOE las medidas del decreto que han propuesto y ve perfectamente viable intervenir el mercado

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que las tesis de Sumar en vivienda acabarán siendo asumidas por el Gobierno y ha zanjado la polémica con la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, al enfatizar que esto no va de personas sino de políticas.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha manifestado que hay una "discrepancia leal" entre los dos socios del Ejecutivo sobre las soluciones a la crisis habitacional, insistiendo en que quieren iniciativas para intervenir el mercado, y ha avanzado que van a negociar con el PSOE en los próximos días la propuesta de decreto urgente sobre vivienda que planteó Sumar.

Cuestionada sobre las declaraciones de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, que sugirió la salida de la ministra de Vivienda si no adoptaba medidas valientes y que luego matizó posteriormente, Díaz ha dejado claro que no están pidiendo el cese y que ella va a respetar "siempre" a las personas que el PSOE escoja para negociar sobre vivienda.

"Nunca voy a hacer política basada en personas. Me lo han enseñado en mi casa. La política se muestra en las propuestas públicas que alguien defiende", ha ahondado.

"DA IGUAL QUE HAYA UNA MINISTRA U OTRA"

De esta forma, ha apuntado que las diferencias que existen es sobre la orientación de la gestión en el campo de la vivienda y que "da igual que sea una ministra u otra", pues lo relevante en materia de políticas públicas son los "papeles" sobre iniciativas a discutir, no que en la interlocución haya personas que le sean "más o menos simpáticas.

Además, ha mostrado un tono conciliador tras el choque con el ala socialista y se ha mostrado convencida de que van a alcanzar un "acuerdo" con los socialistas para desplegar un plan de nuevas medidas.

SUMAR ES LA "AVANZADILLA" DEL GOBIERNO

Mientras, Díaz ha reivindicado que Sumar es la "avanzadilla" del Gobierno y que en vivienda está convencidas de que van a ganar sus posiciones porque tienen que ver con el "sentido común". Es más, ha dicho que en su propuesta de decreto, que incluye actuaciones como congelar los alquileres, hay herramientas "clave", recalcando que combatir el alza de los precios "no es de derechas ni de izquierdas".

Por tanto, ha pedido al PSOE que exploren conjuntamente actuaciones de intervención del mercado que es perfectamente constitucional, recordando que los socialistas cuando se planteó en la anterior legislatura al tope del precio al gas inicialmente se negaron, alegando que no lo permitía la UE y que "era ilegal", pero luego se acabó aprobando.

"Que no se preocupe el PSOE que si hubiera algún sesgo de dificultad técnica, tenemos equipos maravillosos para resolverlo", ha enfatizado tras ser preguntada si propuestas como la intervención del mercado podrían recibir recursos de inconstitucionalidad por parte de las autonomías del PP.

AVISO A JUNTS: "LAS POLÍTICAS QUE DAÑAN A LA GENTE SALEN CARAS"

Respecto a si le preocupa que Junts pueda rechazar un decreto con medidas de intervención en el mercado, Díaz ha señalado que "ese es otro debate" y ha avisado no obstante, en caso de que se decantara por oponerse a estos criterios, que las "políticas que dañan a la ciudadanía salen caras".

Finalmente, ha subrayado que el Gobierno tiene la obligación de presentar sus propuestas y que habrá que ver si hay grupos que le dicen a los "españoles que no quieren arreglar el problema de la vivienda".