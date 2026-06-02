Díaz exige respeto a jueces que investigan corrupciones "muy graves" pero censura "casualidades" en otras causas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación oficial como Confederación, en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). El acto tiene lugar para presentar la Confeder - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido respeto a los jueces que están investigando casos de corrupción que son "muy graves", pero ha admitido que hay otras causas judiciales que son un "auténtico despropósito". Así, ha hecho referencia a citaciones antes de procesos electorales cuya casualidad "no es muy ortodoxa", en referencia a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado con la investigación a la mujer del presidente del Gobierno.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, la vicepresidenta ha defendido que las instituciones del Estado hagan "sus trabajos" y no meter a todas las investigaciones judiciales "en el mismo saco". Así, ha reprochado que en los días previos a las elecciones europeas del año 2024 se citara a Begoña Gómez.

Dicho esto, ha mencionado que hay otras investigaciones que son de "una seriedad y gravedad manifiesta", en las que ha pedido "absoluto respeto a los tribunales, se llamen como se llamen esas causas", entre las que ha citado el 'caso Kitchen'. "Ninguna broma con la corrupción", ha avisado.

CRITICA LAS INVESTIGACIONES CONTRA ELLA, PODEMOS E INDEPENDENTISTAS

No obstante, también ha criticado otras investigaciones judiciales, como las que se hicieron contra ella, a Podemos o contra dirigentes independentistas, que "se hicieron de manera absolutamente y presuntamente ilegal". "Por tanto, ¿son todos los asuntos iguales? No, no lo son", ha concluido.

Al respecto, ha censurado también al PP, al expresidente José María Aznar y "a los poderes fácticos" de España que "están en el que el que pueda hacer, que haga". "Y todo esto forma parte de un círculo", ha dicho Díaz, quien también ha alertado sobre la frase del exdirigente 'popular' que es de "una gravedad mayúscula".

Así, ha reprochado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "no está presentando un proyecto de país" ni hace una "oposición sana, coherente y legítima de crítica al Gobierno de España", sino que está con en "una posición de acoso y derribo" a la coalición progresista que Sumar comparte con el PSOE.