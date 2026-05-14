Díaz lamenta la muerte "en acto de servicio" de dos guardias civiles en Huelva y reclama medios contra el narcotráfico

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios tras una reunión, en Space Las Cortes, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Yolanda Díaz y Francesca Albanese han mantenido una postura - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado este jueves la muerte "en acto de servicio" de los dos guardias civiles fallecidos durante la persecución de una narcolancha en Huelva, al tiempo que ha reclamado medios y recursos para la lucha de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el narcotráfico.

En declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo Fórum Europa del presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, Díaz ha evitado referirse a este suceso como "accidente laboral", señalando que han fallecido dos agentes "en un acto de servicio".

"No queda ninguna duda", ha recalcado la ministra tras ser preguntada por las palabras de la candidata del PSOE en Andalucía, la exministra María Jesús Montero, en el segundo debate electoral y que después matizó.

Dicho esto, la vicepresidenta ha puesto en valor la "función clave" de la Guardia Civil, a la vez ha demandado que necesitan "todo tipo de medios y recursos" para luchar "contra esas grandísimas mafias y el narcotráfico" que "está agraviando y poniendo en riesgo" a España con "elementos tan grave como la droga".

La ministra ha trasladado su apoyo a las familias de los dos agentes que "por supuesto han fallecido, por desgracia, en un acto de servicio" y ha insistido en pedir medios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado pueda cumplir con sus funciones "con absoluto rigor", ante situaciones en la lucha contra el narcotráfico en las que "ponen en riesgo sus vidas a diario".