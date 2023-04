Díaz luce apoyo social y aliados políticos mientras Podemos cumple el pulso y no acude al lanzamiento de su candidatura

Garzón, Colau, Errejón respaldan a Díaz y algunos cargos del partido morado asisten pese a la directriz de la dirección estatal



MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lucido músculo al congregar multitud de apoyo social y aliados políticos este domingo, donde celebra el acto que culmina la gira del proceso de escucha de Sumar y donde se prevé que haga oficial el anuncio de su candidatura.

De esta forma, la ministra de Trabajo se ha presentado al evento arropada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ('comunes'), el coordinador de IU, Alberto Garzón, el líder de Más País, Íñigo Errejón, su homóloga de Más Madrid, Mónica García, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y con la sonora ausencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la cúpula de su partido, que no han acudido al no ver colmada su condición de que Sumar firmara un pacto previo de confluencia, basado en primarias abiertas.

Sin embargo, y pese a esa directriz de la formación morada, han asistido los líderes autonómicos de Galicia (Borja San Ramón) y Navarra (Begoña Alfaro), así como varios diputados nacionales y autonómicos como Antón Gómez-Reino, Txema Guijarro, Nacho Escartín y Daniel Ripa, entre otros.

Aparte, otros cuadros de Podemos no han acudido pero han dado apoyo a Díaz durante estos días, como el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, la diputada Gloria Elizo, la candidata de Podemos a los comicios autonómicos en Asturias, Covadonga Tomé.

Esta mañana se ha sumado la coordinadora autonómica de la formación Irene de Miguel, quien en redes sociales ha dicho que "hoy empieza todo para Sumar" y que aunque "hoy no haya podido ser", está "segura que habrá otras estaciones para poder encontrarse y seguir juntas transformando este país con valentía".

Durante el arranque del evento en el polideportivo Antonio Magariños, la afluencia ha desbordado el aforo previsto de 3.000 personas y, según la organización, se ha formado una larga cola que ha motivado que parte de la gente congregada no haya podido entrar.

AMPLIAS DELEGACIONES DE IU, COMUNES Y MÁS MADRID

En el caso de IU, la formación se ha volcado con Díaz en esta cita con una delegación de hasta 200 cargos estatales y autonómicos, además de militantes, compuesta por el diputado Enrique Santiago, también secretario general del PCE, la portavoz Sira Rego o su responsable de Organización, Ismael González, y muchos candidatos de la organización a los comicios del 28M.

En cuanto a los 'comunes', también uno de los baluartes de Díaz para su proyecto político, han enviado una amplia delegación con el ministro de Universidades, Joan Subirats, la portavoz en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens, y los diputados Aina Vidal o Gerardo Pisarello.

Dentro del espacio confederal destaca también la asistencia del diputado y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, junto con cargos autonómicos del partido.

Por otro lado, Más Madrid ha querido dejar claro su sintonía con Díaz para este proceso con una nutrida comitiva encabezada por García y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, junto a diputados autonómicos y ediles en la capital.

No quedará ahí el respaldo a Díaz, pues estará arropada también por Errejón y cargos de Más País como la diputada andaluza Esperanza Gómez, y el coordinador de Más Región, Óscar Uralburu, que además es exsecretario autonómico de Podemos en Murcia.

La representación de Compromís la abandera el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y también habrá presencia de otras formaciones progresistas aliadas en el denominado 'Acuerdo del Turia', como Verdes Equo con sus coportavoces Marcellesi y Silvia Mellado y la diputada Inés Sabanés, la Chunta aragonesista, la portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed, y dirigentes del proyecto Drago, que lanzó el exdiputado y exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez.

Además, destaca presencia de partidos a nivel internacional dado que estarán presentes, por ejemplo, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel, y el presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE), Walter Baier. Pese a que no han acudido, han brindado respaldo en redes el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera y el expresidente griego Alexis Tsipras.

ANTONELLI Y COLECTIVOS SOCIALES

También ha acudido al llamamiento de Díaz la exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, y el exlíder de CCOO Ignacio Fernández Toxo.

Tanto CCOO como UGT han enviado representación, pero sin sus secretarios generales, y hay representantes de colectivos sociales como Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), SOS Racismo y la Unión de Autónomos (UATAE).

NO ES DÍA DE "MALAS CARAS" SINO DE APORTAR

Respecto a la ausencia de Podemos, Maestre y García han defendido que hoy "no es día ni de negociaciones, ni de condiciones, ni tampoco de malas caras ni palabras", sino de "aportar". Una línea similar ha expresado la diputada Sabanés a las puertas del recinto.

Mientras, Colau ha subrayado que Sumar es un espacio de reencuentro y que espera que Podemos esté presente en la próxima cita.

PODEMOS CUMPLE SU AVISO Y LA CÚPULA NO ASISTE

Ayer, la secretaria general de Podemos manifestó que solo asistirían si Díaz firmaba un compromiso previo de primarias abiertas, algo que no ha sucedido, y que algunos quieren que Podemos tenga un "rol secundario" para una futura candidatura de unidad, pero replicó que su formación debe ser "fuerte" en ese espacio porque es clave para reeditar el Gobierno de coalición.

Los morados han manifestado incomprensión por el hecho de que Díaz no suscriba con ellos un compromiso de primarias, una condición sencilla y básica, y que es ella quien tiene la llave de la unidad. Frente a ello, Díaz dijo que no había excusa para no acudir y que ya ha dejado claro que habrá primarias con todas las garantías.

Desde sectores del partido sospechan que esa condición puede ser incompatible con conversaciones con el resto de partidos y que algunos quieren debilitarles, posponiendo ese pacto para después de las elecciones del 28M, y que es un error porque mermaría el proyecto. También se quejan de que se les niega legitimidad para plantear propuestas de cómo debe ser la confluencia.

Pese a esa visión, han acudido representantes como Ripa, diputado asturiano crítico con la dirección y ex líder del partido en esta comnidad, y la parlamentaria valenciana Naiara Davó.

También ha acudido la edil en el Ayuntamiento de Rivas y portavoz de Podemos, Vanessa Millán; además de cargos que fueron cargos orgnánicos en el pasado de Podemos como el exsecretario del partido en el País Vasco, Lander Martínez. También ha asistido el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, que también es exsecretario de la formación morada en Navarra.