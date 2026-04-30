Díaz reprocha al PP su respaldo a Vito Quiles y traslada su apoyo a Begoña Gómez por el "acoso"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación ter - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reprochado al PP que invite a Vito Quiles a sus cierres de campaña electoral, como ocurrió en los comicios de Aragón, y ha trasladado su apoyo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras el acoso que sufrió en una "agresión" a la salida de una cafetería, por la que presentará además una denuncia.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, también ha apoyado al jefe del Ejecutivo y a todos los trabajadores de los medios de comunicación que "están sufriendo" sus comportamientos". También ha señalado que su actual directora de gabinete "fue golpeada en una manifestación del 8 de marzo" por Quiles.

Díaz considera además "inaceptable y grave" que los diputados del Congreso tengan que pedir "permiso" para poder "transitar, al tiempo que ha criticado que el PP permitió a Vito Quiles cerrar su campaña en Aragón. "No es ninguna broma esto", ha espetado.

Al hilo, la vicepresidenta segunda ha preguntado a los 'populares' si son "consciente de lo que están haciendo" al apoyarlo porque, a su juicio, lo que hace Quiles no se puede permitir en una sociedad democrática. "Cuando uno decide que cierre la campaña esta persona en su proyecto político, es que está de acuerdo con lo que está haciendo", ha reflexionado.

APOYARÁ A LA IZQUIERDA SIN SER CANDIDATA

Díaz ha trasladado además su apoyo a la futura persona que lidera la candidatura del espacio a la izquierda del PSOE y ha puesto el foco en afrontar el "reto" con "alegría" para frenar a la extrema derecha y movilizar a un país que, según ha dicho, "sigue siendo progresista".

La ministra de Trabajo ha recordado que se presentó a la lista de Sumar como candidata a las elecciones del 23J de 2023 por un "ejercicio de responsabilidad" algo que "volvería a hacer" aunque no quería liderarlo por entonces.