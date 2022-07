Díaz urge a convocar la comisión de seguimiento de la coalición ante las diferencias sobre el gasto militar

Expresa la "preocupación" de su espacio por duplicar el gasto militar y aproximar su presupuesto al del Ministerio de Trabajo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avanzado que Unidas Podemos ha solicitado al PSOE una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición ante las diferencias sobre el aumento del gasto militar y la "preocupación" que le suscita que, en plena tendencia inflacionista, las partidas en Defensa puedan alcanzar hasta 22.000 millones de euros si se asume el objetivo de situar su presupuesto en un 2% del PIB.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del primer encuentro estatal LGTBI, organizado por UGT, y una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para Defensa por la vía del fondo de contingencia, algo que no ha gustado al espacio confederal.

Unidas Podemos ha expresado su rechazo a duplicar el gasto militar, que ahora ronda los 11.000 millones, y los principales agentes del socio minoritario de la coalición han demandado potenciar los recursos públicos a las medidas de protección social y de mejora de los servicios públicos, pues entienden que es la prioridad ante la actual crisis provocada por la guerra de Ucrania.

En la línea mostrada ayer, Díaz ha sostenido que se enteró por la prensa de la aprobación este martes de ese crédito extra de 1.000 millones para el departamento de Margarita Robles y ha garantizado que su principal afán es "seguir cuidando" la coalición, porque no hay otra alternativa al actual Ejecutivo, pero advirtiendo a su vez al PSOE de que hay que respetar a los aliados.

"LAS FORMAS EN POLÍTICA SON TAN IMPORTANTES COMO EL FONDO"

De hecho, ha recalcado que estas actuaciones, en el contexto complejo actual, son de "máxima importancia" y deben ser "serenamente debatidas" dentro del Gobierno, pero también con los agentes sociales y con "respecto" a su vez a la oposición, que tiene derecho también a ser informada.

"Las formas en política son tan importantes como en el fondo", ha afeado Díaz al PSOE para especificar que de ese importe, para lo que se recurre al fondo de contingencia, 650 millones se dirigen para suministro de armas y equipos de protección (EPI) para las tropas y el resto va para gasto corriente. En ningún caso va para la actividad de Navantia en Ferrol y en Cádil, ha lanzado en referencia a la titular de Defensa, Margarita Robles, que ayer la interpeló directamente sobre las críticas de Unidas Podemos a elevar la inversión militar.

Por tanto, la vicepresidenta está volcada en "cuidar" la coalición y, para ello, demanda en su seno un "debate sereno, tranquilo y con sosiego", dado que la posición de su espacio sobre duplicar el gasto militar es "conocida" y tendente a centrarse en combatir una "inflación desbocada" por la "guerra cruel de Putin".

En este sentido, la líder del espacio confederal en el Ejecutivo ha explicado que, con la petición de reunión de dicha comisión de seguimiento, quiere abrir un debate "sereno" sobre la cuestión del gasto militar, pues hay que discutir con "serenidad" la pretensión del PSOE de situar el gasto militar al 2% del PIB.

Y es que esa medida supone elevar a 22.000 millones de euros este apartado, cuando el Ministerio de Trabajo que dirige tiene un presupuesto de 30.000 millones y asume el despliegue de prestaciones por desempleo y políticas activas la inserción laboral.

ÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN FUE EN OCTUBRE Y POR LA REFORMA LABORAL

Esta mañana, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado al PSOE de "deslealtad" con las formas empleadas para llevar estos 1.000 millones para Defensa, que ha calificado de "decreto para la guerra" y un "bizum" para la industria armamentística aprobado "por la puerta de atrás" en el Consejo de Ministros.

Por otro lado, ha reconocido que esta propuesta pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que aborda las materias que llegan al Consejo y en la que están presentes, aunque ha censurado que su socio en el Ejecutivo eludió el debate con los ministros su espacio.

La última vez que Unidas Podemos exigió la reunión de esta comisión de seguimiento fue en octubre del año pasado cuando el socio minoritario apreció "intentos de injerencia" de la vicepresidenta, Nadia Calviño, en las competencias de su homóloga y ministra de Trabajo de cara a los trabajos para impulsar la nueva reforma laboral. Esa reunión se logró un consenso de establecer unos trabajos de forma colegiada en el Ejecutivo, pero dejando el liderazgo en la negociación a Díaz.

TENSIÓN EN AUMENTO

La tensión entre los socios de coalición ha escalado tras la celebración de la Cumbre de la OTAN ante las discrepancias cada vez más evidentes sobre el compromiso de elevar el presupuesto militar hasta llegar a un 2% del PIB, asumido por el PSOE y que Unidas Podemos rechaza.

Ayer, el grupo parlamentario confederal confirmó que votará en contra del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz) cuando llegue al Congreso De esta forma, se unen a ERC que también ha adelantado que también rechazará el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

En esta línea, Ione Belarra comentó sobre los Presupuestos Generales, y en alusión a su socio de coalición, que entre las "urgencias" del país no figura "duplicar el gasto militar", que a su juicio ya están en niveles "récord", porque "España no está en guerra" sino en protegerse de los efectos socioeconómicos del conflicto de Ucrania. También argumentó que la ciudadanía "no necesita" comprar "bombas ni aviones de combate" por "exigencia de una potencia extranjera", en referencia a Estados Unidos.