Diez secretarios autonómicos de Podemos reclaman "unidad y responsabilidad" y piden no caer "en el fuego cruzado"

Publicado 25/01/2019 14:56:39 CET

Recogen estas demandas en la 'Declaración de Toledo', en la que apelan también a la "coordinación y la negociación"

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diez secretarios generales autonómicos de Podemos que se han reunido este viernes en Toledo, convocados por el de Castilla-La Mancha, José García Molina, han llamado a la "unidad y a la responsabilidad" y han pedido al partido a pocos meses de celebrarse las elecciones no caer "en el fuego cruzado" y "en las declaraciones altisonantes".

Ha sido el anfitrión del encuentro, el castellano-manchego José García Molina quien ha hecho de portavoz de los secretarios generales llegados de Euskadi (Lander Martínez), Murcia (Óscar Urralburu), La Rioja (Kiko Garrido), Islas Baleares (Mae de la Concha), Extremadura (Alvaro Jaén), Valencia (Antonio Estañ), Canarias (Noemí Santana), Aragón (Nacho Escartín) y Asturias (Daniel Ripa). A este encuentro no ha acudido ningún miembro de la dirección nacional de Podemos.

Esta llamada a la "confianza, a la unidad, a la coordinación y a la negociación" que han hecho estos diez líderes territoriales en la capital castellano-manchega estará recogida en lo que han denominado la 'Declaración de Toledo' con el fin de seguir construyendo "un proyecto político" que para los dirigentes autonómicos "es esencial" para España.

Molina ha asegurado que el hecho de que hoy diez secretarios generales autonómicos se citen en Toledo demuestra "un mensaje de unidad", algo que "la gente de Podemos quiere y está esperando".

"No queremos de ninguna de las maneras que vuelvan a gobernar las derechas en este país que tanto daño han hecho en legislaturas anteriores", algo que en Castilla-La Mancha "lo recordamos muy bien".

Según ha apuntado, es "responsabilidad" de los líderes territoriales lanzar "un mensaje claro de cómo queremos que este partido vaya" y eso --ha incidido-- "pasa por unidad, por coordinación, negociación y pasa por que sepamos estar a la altura" del momento político presente y futuro.

Asimismo, García Molina ha defendido que en un momento en el que la derecha política se está fraccionando, "las fuerzas progresistas tienen que negociar mucho más y tienen que plantear un proyecto distinto de país". "No queremos volver a una España en blanco y negro", ha dicho.

De su lado, la secretaria general de Podemos Canarias, Noemi Santana, ha añadido que los líderes territoriales pueden aportar "muchísimo" a la estrategia de futuro que debe marcarse Podemos y es por ello que han decidido celebrar más reuniones en otros territorios para reflejar la realidad plural del país.

EL MOMENTO "NO ES FÁCIL"

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha admitido que aunque el actual es un momento que "evidentemente no es fácil" para el partido, deben reconocer "que tenemos organización, proyecto político para este país y tenemos la capacidad de poner por delante los intereses de nuestro país y nuestras comunidades autónomas".

Urralburu ha manifestado que, en su opinión, "todos" son responsables de la situación de Podemos. "Nada ocurre porque se produzca una crisis en un momento determinado, siempre son errores que se han venido acumulando y estamos convencidos de que se puede avanzar más y mejor sobre nuestros propios documentos y nuestro propio proyecto político", ha enfatizado.

Por ello, ha considerado que la reunión celebrada en Toledo es "una declaración de futuro, de mirar hacia delante" y enfocarse en el proyecto político de Podemos para España y para cada una de las regiones.

En cuanto a la ausencia de responsables de algunas comunidades autónomas, Urralburu ha recordado que "no todas las comunidades van a tener elecciones este mes de mayo y eso supone diferentes perspectivas", aunque ha reconocido que "hay gente que considera legítimamente que es mejor tratar esta cuestión de otra manera y de otra forma".

"NO PODEMOS CAER EN EL PESIMISMO"

De su lado, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha defendido que este es un momento "ilusionante y esperanzador" para Podemos por presentarse "por primera vez" a las elecciones municipales y repetir en las autonómicas y europeas. "Dependemos de nosotros mismos y no podemos caer en el pesimismo en el que nos intentan instalar desde muchos poderes", ha advertido.

Escartín ha reivindicado que Podemos debe ser capaz de "demostrar que venimos aquí a cambiar las cosas", como, ha añadido, lo están haciendo con los Presupuestos Generales del Estado o "con la moción de censura que sacó a Rajoy del Gobierno de España".

Asimismo, ha aclarado que los secretarios generales autonómicos reunidos en Toledo no se han unido para "reclamar nada a la interna". "Esto no va de eso, lo que valoramos es la capacidad de entendernos y no vemos 'mira, ese es pablista, ese es errejoner, ese es anticapi'. Aquí somos todos Podemos", ha apuntado.