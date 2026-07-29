Dimite el presidente de la comisión de salud del CGPJ por discrepancias en los parámetros aprobados de carga saludable

Archivo - El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas Martín, comparece en calidad de candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Comisión de Nombramientos del Senado, a 16 de julio de 2024, en M - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ricardo Bodas ha dimitido de la presidencia de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial por discrepancias con el acuerdo sobre los parámetros de cargas de trabajo a efectos de salud judicial.

Bodas ha remitido a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, una carta en la que le comunica que tiene "la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados", en tanto que "no sería razonable" que dirigiera esas áreas cuando discrepa "radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas".

El vocal critica que el acuerdo es "un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno --del CGPJ-- en materia de salud judicial", en tanto que les atribuye "un deber de seguridad para con los jueces y magistrados, que solo sería asumible" si el órgano de gobierno de los jueces mantuviera con ellos "una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto".

Y señala: "Son los propios jueces y magistrados, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer".

Por ello, Bodas considera que el acuerdo "desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos, quienes han ejecutado ejemplar y objetivamente el mandato encomendado por el propio Pleno y lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico".

"Finalmente, se ha dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable", denuncia.

A su juicio, además, este proceder tampoco permitirá cumplir adecuadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular las cargas de trabajo.

En cualquier caso, Bodas remarca que "el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial", lo que, en su opinión, demuestra que "no es el empleador de los titulares del poder judicial".

"Serán los jueces y magistrados quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo. Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados", critica.

Y concluye: "Consiguientemente, me veo en la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados, puesto que no sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas".

El vocal culmina su misiva agradeciendo al Pleno del CGPJ por la confianza, así como a sus compañeros, que le "han acompañado en esa andadura en los últimos dos años".