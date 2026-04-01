La Diputación de Sevilla refuerza su vínculo con "la vecina" hermandad de San Bernardo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, visita a la hermandad de San Bernardo. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha realizado este Miércoles Santo la ya tradicional ofrenda floral a los titulares de la Hermandad de San Bernardo, horas antes de su salida procesional.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, con este gesto se refuerza su cercanía y vínculo con una de las corporaciones más cercanas a la Diputación, por el barrio en el que tiene su sede.

Durante la visita, Javier Fernández ha trasladado a los hermanos sus mejores deseos para la estación de penitencia que tienen por delante, subrayando "la relación cordial" que mantiene la institución con la hermandad. Asimismo, se ha referido a San Bernardo como un barrio con profundas raíces cofrades y destacada tradición en la Semana Santa.

"Es uno de los grandes atractivos que tiene un Miércoles Santo en Sevilla", ha subrayado. El presidente ha puesto también en valor el papel de las hermandades en el conjunto de la provincia, señalando que "no hay ningún pueblo de la provincia de Sevilla donde no haya una hermandad", y ha incidido en que estas entidades "articulan la parte social, cultural, patrimonial e identitaria de cada territorio".

Por ello, ha animado a la ciudadanía a vivir la Semana Santa en toda su dimensión, tanto en la capital como en los municipios, donde existen casi 500 hermandades, "cada una con su idiosincrasia y con sus peculiaridades" y que "complementan a la capital y hacen que tengamos la mejor Sevilla del mundo".