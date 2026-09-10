La diputada de Compromís en el Mixto pide ceses y apunta al delegado del Gobierno, tras analizar los 'papeles' de Ceuta

Archivo - La diputada de Compromís, Águeda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, sostiene que debería haber ceses después de que la desclasificación de documentos sobre la crisis en Ceuta, empezando por el delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

En los pasillos de la Cámara Baja, Micó ha explicado que los documentos conocidos este miércoles han puesto de relieve que la Delegación del Gobierno no se tomó en serio la información que le trasladaron los servicios de inteligencia españoles sobre la avalancha de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio.

Según la información desclasificada, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

A juicio de Micó, tanto el miembro del Gabinete del delegado del Gobierno que recibió la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el propio delegado deberían haber actuado "de otra forma mucha más proactiva".

CAMBIAR LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

"Sinceramente no hicieron bien su trabajo porque la información que les trasladó el CNI no se la tomaron en serio al pensar que era una más", ha lamentado Micó.

Tras abogar por cambiar los protocolos de comunicación y pedir "muchos más explicaciones" al Gobierno, la diputada de Compromís ha defendido que alguien debería asumir responsabilidades y que, de entrada, debería comenzarse con el cese del delegado del Gobierno en Ceuta