Diputado General de Alava defiende la extracción del gas en Euskadi aunque ahora está prohibido

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido que "no hay nada más que ventajas" en la extracción del gas en Euskadi, siempre que sea posible medioambientalmente y rentable económicamente, aunque "ahora no es posible".

Asimismo, ha advertido de que para abordar la producción de energía renovable que atienda a la industria y a la movilidad "no hay otra vía que instalar parques de generación intensiva fotovoltaicos y eólicos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado general alavés se ha referido también a la pandemia de la covid-19 que, según ha advertido, "aún está entre nosotros", por lo que "hay que ser prudentes y actuar con responsabilidad".

En relación a la dependencia energética, el diputado general ha subrayado que Álava y el conjunto de Euskadi "necesita generar su propia energía", ya que es un problema "muy serio que te deja en manos de terceros".

"Tenemos unas obligaciones legales de llegar a determinados niveles de producción de energía renovable y un deber moral de salvar el planeta. Esto se arregla con la implantación de proyectos de energías renovables, siempre con la máxima garantía de preservación del medio ambiente", ha expresado.

A su juicio, para abordar la producción de energía renovable que atienda a la industria y la movilidad, "no hay otra vía que instalar parques de generación intensiva fotovoltaicos y eólicos". "Serán necesarios más proyectos en Álava y en el conjunto de Euskadi. Si no lo hacemos, pondremos en riesgo nuestro futuro como Territorio industrial y país próspero", ha reiterado.

Respecto a la exploración de gas en Álava, Ramiro González ha recordado que existe una ley que, "a nivel estatal, impide la explotación de bolsas de gas", así como una mayoría que en el Parlamento vasco se mostró "contraria a su exploración", lo que "marca las decisiones a futuro".

"Pero también hay que ser conscientes de la dependencia que tenemos del gas de terceros países, lo que marca el precio de la energía. Tenemos la posibilidad real de utilizar el gas que tenemos en Álava, siempre que la extracción sea compatible con el respeto del medio ambiente", ha remarcado.

A su entender, es "más sensato, razonable y sostenible, siempre que sea posible medioambientalmente y rentable económicamente, extraer el gas que importarlo de terceros países".

"No hay nada más que ventajas en la extracción del gas en Euskadi, pero eso ahora no es posible", ha asegurado, al tiempo que ha reconocido que el cambio "no está encima de la mesa porque la situación está consolidada".