Diputado de Sumar dice que su confianza en el PSOE está "bajo mínimos", insta a Sánchez a comparecer y dejarse de bromas

El diputado de SUMAR, Alberto Ibáñez Mezquita, durante una rueda de prensa en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admitido este jueves que la confianza de los socios en el Gobierno "está bajo mínimos", ha instado al presidente, Pedro Sánchez, a acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la supuesta trama urdida en el partido para frenar investigaciones judiciales en su contra y le ha recomendado que "se guarde el humor para otros momentos" porque "España no está para fiestas".

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso un día después de la rueda de prensa ofrecida por Sánchez en el Vaticano en la que el presidente llegó a bromear con que no iba a convocar elecciones "por interés partidista" porque, de hacerlo, lograría una mayoría más amplia en el Congreso.

Ibáñez ha diferenciado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Santiago Pedraz, en el marco del caso de la exmilitante socialista Leire Díez por el que se ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del partido Ana María Fuentes.

COSAS "MUY SUCIAS"

A su juicio, "esto es otra cosa" que requiere "explicaciones contundentes". "El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada y por tanto entiendo que el señor Pedro Sánchez ya tarda en venir al Congreso", ha deslizado.

Preguntado sobre si esa operación para desactivar investigaciones contra el PSOE podría haberla organizado Cerdán por su cuenta, Ibáñez ha indicado que, de momento, sólo se sabe que ese equipó actuó como "Pepe Gotero y Otilio" y que "tampoco consiguieron demasiadas cosas más allá de minar la calidad democrática y la confianza en el PSOE que, ahora mismo, por parte de los socios está bajo mínimos".

Sobre si, pese a todo, seguirán sujetando al Gobierno, el diputado de Compromís ha respondido que ahora "no hay otra cosa encima de la mesa". "Primero hay que conocer los hechos porque desgraciadamente en este país tenemos demasiada historia para que las cosas luego parezcan lo que no eran, así que cautela", ha comentado, a la vez que ha admitido desconocer si se podría estar "ante las cloacas del PSOE". "Lo que sé es que huele muy mal y tienen que venir a explicar por qué", ha concluido.

MICÓ, DISGUSTADA CON SÁNCHEZ: DEBE SER MÁS PROACTIVO

Su compañera de Compromís pero adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha demandado explicaciones al PSOE para "saber todo lo que está pasando de verdad", porque el "tema es grave" aunque no parece que sea un caso de 'cloacas' como ocurrió, a su juicio, con el PP.

En todo caso, ha admitido que no le gustó la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha exigido ser "más proactivo", impulsando toda una gama de actuaciones, cuando su partido está atravesando un momento tan difícil. Finalmente, ha remachado que no cree que esta investigación sea un caso de 'lawfare'.

PODEMOS: LA SITUACIÓN ES "INSOSTENIBLE"

Mientras, la dirigente de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha proclamado que el PSOE "evidentemente" tendrá que dar explicaciones sobre el alcance de esta causa.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que las informaciones que conocen sobre este caso son "enormemente graves" y ha reafirmado que la situación del Ejecutivo se ha vuelto "absolutamente insostenible".