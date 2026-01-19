Diputados, trabajadores y visitantes del Congreso guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz

Diputados, trabajadores y visitantes del Congreso guardan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - EUROPA PRESS

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diputados de diferentes grupos políticos, trabajadores y visitantes del Congreso han guardado este mediodía un minuto de silencio en la Puerta de los Leones del Congreso en memoria de las víctimas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y más de 150 heridos.

Entre los participantes se encontraba el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro; la secretaria segunda, la socialista Isaura Leal; la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz; el portavoz de IU Enrique Santiago; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; así como otros parlamentarios del PP, PSOE, Vox, Sumar y Grupo Mixto.

Además, se han sumado a la iniciativa algunas personas de Albacete que se encontraban de visita guiada en el Congreso. Y, en el otro lado de la Carrera de San Jerónimo, numerosos viandantes también han guardado el minuto de silencio, que ha terminado con un sonoro aplauso.

De esta manera, la institución, que ha colocado la bandera española a media asta, se ha sumado al dolor de toda la ciudadanía española y traslada su "hondo pesar, solidaridad y apoyo" con las víctimas y las familias de las personas afectadas por la catástrofe que tuvo lugar este domingo, cuando un tren de la compañía Iryo que viajaba a Madrid descarriló y luego sufrió el impacto de un Alvia que circulaba en sentido contrario y también se salió de la vía.

SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Dado que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios la agenda no estaba especialmente cargada. Lo que sí se mantiene, en todo caso, es la reunión de este lunes de la Junta Electoral Central (JEC). Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el organismo arbitral tiene que resolver un recurso pendiente y debe hacerlo respetando los plazos previstos.

La cita más destacada de la semana era una nueva sesión, este martes, de la comisión de investigación sobre la dana de 2024. En concreto, por la mañana, estaba citado a comparecer por segunda vez José Manuel Cuenca, que era jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat. Por la tarde, estaba programado el interrogatorio a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, que está imputado por la gestión de la catástrofe.

También estaba prevista para el martes la reunión de la Mesa de esta comisión que tenía previsto poner fecha a la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para la próxima semana, pero que ahora podría retrasarse.

Asimismo, quedan suspendidas todas las actividades extraparlamentarias que iba a acoger el Congreso, entre ellas la conferecia que el magnate estadounidense y ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates iba a pronunciar este martes en un acto organizado por la fundación que lleva su nombre.