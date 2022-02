Los diputados de UPN en el Congreso no comparten el apoyo a la reforma laboral y no confirman su voto

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos diputados de UPN en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han mostrado públicamente su discrepancia con la decisión de su partido de apoyar el decreto de la reforma laboral y no han confirmado el sentido de su voto en el Pleno de este jueves.

El apoyo de UPN fue anunciado a última hora del miércoles por el presidente del partido, Javier Esparza, que es quien ha liderado las negociaciones con el Gobierno.

Pero el diputado Sergio Sayas, que rivalizó con Esparza por el liderazgo del partido navarro, ha reconocido a primera hora de este jueves que no la comparte y que le cuesta defender ese apoyo ante sus electores.

"Me cuesta mucho defender ante mis votantes una posición que no comparto", ha comentado el diputado al llegar al Congreso, horas antes de la ajustada votación sobre la convalidación o derogación de la reforma laboral pactada por los agentes sociales. Y preguntado si se plantea romper la disciplina, ha contestado reiterando lo mismo: "El partido ha dado una directriz y yo no la comparto".

También ha sido crítico el otro diputado de UPN, Carlos García Adanero, quien considera que el apoyo al decreto es "un error tremendo", no tanto por el texto del decreto, sino por situar a su partido como salvavidas de Pedro Sánchez: UPN no debe apoyare a Sánchez, que es presidente con los votos de Bildu", ha dicho en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

Sayas y Adanero, por ese orden fueron los candidatos que lograron escaño de la coalición Navarra Suma que UPN suscribió con el PP y Ciudadanos. En la votación de la reforma laboral, los 'populares' votaran en contra y el partido 'naranja' apoyará el decreto.