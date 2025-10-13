El director de Obras Públicas de Navarra defiende el procedimiento de adjudicación de Belate: "Es correcto"

El director general de Obras Públicas e Infraestructuras de Navarra, Pedro Andrés López Vera, comparece ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Obras Públicas e Infraestructuras de Navarra, Pedro Andrés López Vera, ha defendido en varias ocasiones desde el Senado que el procedimiento de adjudicación de las obras del túnel de Belate fue "correcto" y que se ajustaba a la ley vigente, a la vez que ha asegurado que no está "de acuerdo" con el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sobre esta contratación.

Así se ha pronunciado el director de Obras Públicas de Navarra en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que ha insistido en que el procedimiento de Belate era correcto.

Según ha explicado, la propuesta de adjudicación salió de la Mesa de la obra de duplicación del túnel de Belate: "El órgano de contratación se tiene que acomodar a esa propuesta, yo no la puedo cambiar, obligatoriamente tengo que aceptar esa propuesta".

Con todo, ha desvelado que estuvo en dos reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Madrid durante la pasada legislatura, aunque ha negado que fueran para hablar sobre Belate, sino que se abordó la situación del tren.