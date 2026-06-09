La directora de la Guardia Civil no comparecerá este jueves en el Senado excusándose en la visita del Papa

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece en la Comisión de Interior del Senado, a 17 de marzo de 2025, en Madrid (España. Durante la comparecencia, ha informado de las líneas de interés de su departamento. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado este martes que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no comparecerá este jueves en la Comisión de Interior de la Cámara Alta debido a las responsabilidades que mantiene en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la visita del Papa.

El PP había solicitado la comparecencia "urgente" de González después de que la Unidad Central Operativa (UCO) revelara contactos entre la exmilitante socialista Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, una cuestión sobre la que los 'populares' exigen explicaciones.

"La seguridad de todo el dispositivo que se está llevando a cabo con la visita de Su Santidad el Papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación de seguridad, en los que está, obviamente, la directora general de la Guardia Civil", ha afirmado Espadas en rueda de prensa.

En este sentido, ha reprochado al Partido Popular que no tenga en cuenta estas circunstancias al fijar la fecha de la comparecencia y ha defendido que el Gobierno debe priorizar sus labores de gestión y la seguridad de los ciudadanos.

"El Partido Popular puede ejercer legítimamente su labor de control al Gobierno, pero el Gobierno tiene que gobernar y velar por la seguridad de los ciudadanos", ha señalado.

Asimismo, ha apostado por buscar una fecha alternativa para la comparecencia y ha avanzado que ambas partes están tratando de acordar un nuevo día para que González pueda acudir al Senado.

Además, ha asegurado que la comparecencia no se retrasará mucho en el tiempo y se producirá "en unos días", una vez concluyan las responsabilidades derivadas del actual dispositivo de seguridad. "Será unos días después cuando, efectivamente, el interés general esté por encima del interés partidista del Partido Popular", ha sentenciado.