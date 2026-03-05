Dirigente de Más Madrid pide el registro de las marcas 'Frente Popular', 'Nuevo Frente Amplio' y 'Nuevo Frente Popular'

Archivo - El Secretario de Organización y Formación de Más Madrid Gabriel Ortega participa en la Cumbre de Otoño organizada por Más Madrid, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

El responsable de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, ha solicitado el registro de tres nuevas marcas políticas 'Nuevo Frente Amplio', 'Frente Popular' y 'Nuevo Frente Popular'.

Todo ello en el contexto de reedición de la alianza entre su formación y Comuns, Sumar e IU para volver a concurrir juntos en las próxima elecciones generales, proyecto que por el momento carece de nombre y de candidato.

El secretario de Organización de Más Madrid elevó a finales de 2025 las tres solicitudes de registro de estos tres nombres, bajo la categoría de organización para reuniones políticas, en la oficina de patentes y marcas.

Según los datos consultados por Europa Press y adelantados por 'The Objective', las peticiones siguen en tramitación. Fuentes de Más Madrid han explicado a esta agencia que es una "práctica habitual ante una posible coalición registrar nombres previamente".

"NO DETERMINA NADA", EL NOMBRE SE DECIDIRÁ EN SU "MOMENTO"

Algo que se ha hecho "siempre", insisten pero que no determina en todo caso la denominación de la futura coalición, cuyo nombre se definirá "cuando sea el momento".

Cabe recordar que en los inicios de Sumar comenzaron con el registro de esta marca, pero con la denominación de asociación con fines políticos aunque después se procedió a su registro como partido político.

Uno de los nombres registrados por Ortega evocan a la coalición progresista Frente Amplio de Uruguay, proyecto asentado en el país latinoamericano y que es referente político para el espacio a la izquierda del PSOE, que también utiliza este concepto para evocar las candidaturas de unidad.

En el caso de las denominaciones 'Frente Popular' y 'Nuevo Frente Popular' recuerdan al nombre de la coalición que agrupó a la izquierda en los comicios de 1936, las últimas elecciones de la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la guerra civil.

Más Madrid, IU, Movimiento Sumar y Comuns presentaron públicamente su refundación de su alianza política y electoral el pasado 21 de febrero, reivindicándose como la "cada común" de la izquierda con mano tendida a otras formaciones, ya sean aliados actuales o Podemos, y como un proyecto "ganador" ante los que basan todo en la aritmética electoral, en referencia al portavoz de ERC Gabriel Rufián.

A su vez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya desveló que no iba a repetir como candidata electoral y diversos dirigentes del espacio han aconsejado enfriar la elección de la marca y el liderazgo de la futura coalición, para así implicar a sus futuros socios en estos dos elementos claves de la candidatura a los comicios generales.