División entre ciudadanos ceutíes en una manifestación por la crisis migratoria ante la presencia de Vito Quiles

CEUTA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han congregado este domingo en Ceuta en una manifestación contra la entrada masiva de migrantes registrada desde el jueves, en la que se ha plasmado la división entre los ciudadanos ceutíes por la presencia de Vito Quiles.

Durante la concentración, que ha comenzado a las 20.30 horas en la Plaza de los Reyes, varios asistentes han comenzado a discutir y a confrontarse, dividiéndose en dos bandos. Mientras algunos gritaban "Pedro Sánchez, hijo de puta", otros han respondido coreando "Vito Quiles, hijo de puta" y "fuera, fuera".

"A pesar de tener distintas ideologías, tenemos que unirnos para luchar contra los problemas", ha declarado a Europa Press una joven que, emocionada, ha lamentado el enfrentamiento y ha acusado a Quiles de "apropiarse" y "ponerle su nombre" a una manifestación convocada también por asociaciones vecinales. "Ha venido a provocar y a dividirnos y lo ha conseguido al final", ha explicado afligida. "Esta manifestación se convocó hace unos días", ha asegurado.

Junto a Quiles, también ha llegado a la plaza el grupo de ultraderecha Save Europe Act, que ha desplegado una pancarta con el lema "Sánchez se tiene que ir, España necesita reinmigración".

((Habrá ampliación))