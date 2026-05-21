Una docena de organizaciones policiales se citan en Interior para abordar su jubilación como profesión de riesgo

Archivo - La Plataforma de sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil por una jubilación en una rueda de prensa. - PLATAFORMA POLICIAL POR JUBILACIÓN DIGNA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional se han reunido este jueves con la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer el trabajo que se viene desarrollando para implantar el nuevo sistema de jubilación anticipada por el reconocimiento como profesión de riesgo.

Desde el Ministerio han trasladado toda la "información" sobre "trabajos técnicos y económicos" para la implantación de "coeficientes reductores" de la jubilación. También se han analizado cuestiones relacionadas con la "posible financiación" y "con los requisitos necesarios para su futura aplicación", según han trasladado en un comunicado la doce organizaciones que han acudido al encuentro, Jupol, SUP, AUGC y Jucil, entre otras.

Estas han reiterado a Interior la "necesidad" de que los "cambios normativos necesarios" para el "reconocimiento de la profesión de Policía Nacional y Guardia Civil como actividad de riesgo" se realicen "en un mismo texto" que junte "clases pasivas y régimen general de seguridad social" para que no se excluya "a ningún compañero".

Asimismo, han reclamado que esta "Mesa Ténica" se materialice en "medidas realices y efectivas" que habiliten esta jubilación anticipada con "las mismas condiciones" de "otros cuerpos policiales, independientemente del sistema de cotización al que pertenezca".