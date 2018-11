Echenique avisa a Maestre y los concejales de Madrid: se sitúan fuera de Podemos si no pasan por sus primarias

Publicado 12/11/2018 14:10:28 CET

La dirección estatal avanza que "no serán concejales de Podemos" pero evita hablar de expulsión: "Esto no va de reglamentos"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado este lunes de que los candidatos de las elecciones municipales que no pasen por sus primarias "no serán concejales de Podemos" porque ellos mismos, con sus "decisiones políticas libres", se estarían situando fuera. No obstante, no ha querido hablar de expulsión formal de los órganos del partido.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la decisión de los concejales madrileños de Podemos Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez de no participar en las primarias del partido, pero sí en el proceso participativo que pondrá en marcha la alcaldesa, Manuela Carmena, para configurar su lista.

"La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca asimismo donde quiere estar según sus decisiones políticas libres. Lo que si está claro, no solo porque forma parte de nuestro reglamento sino de nuestro AND democrático, es que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento tienen que ser elegido por los inscritos de Podemos en unas primarias de Podemos", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que "los concejales de Madrid que representen a Podemos serán los que han pasado por las primarias de Podemos". "Nosotros no colocamos a nadie en ningún sitio, cada uno se coloca donde desea", ha enfatizado.

De este modo, Echenique ha insistido en que si Maestre y los otros cinco concejales siguen adelante con la vía que han elegido, "no serán concejales de Podemos", pero no ha aclarado si ello tendrá que implicar también su salida de los órganos de dirección del partido morado o la pérdida de la militancia.

A este respecto, el 'número tres' de Podemos ha asegurado que "esto no va de reglamentos" ni de ese "tipo de cosas", sino de "democracia interna". "Es evidente que para ser candidato de Podemos tienes que presentarte a unas primarias", ha enfatizado, sin aclarar, una vez más, si el hecho de no participar en esas primarias les obliga a dejar el partido.

"Estos compañeros han decidido no participar de las primarias de Podemos y por lo tanto, los concejales de Podemos en el Ayuntamiento serán otras personas: las que ganen las primarias que se empiecen a votar dentro de unos días", ha insistido.

Y al ser preguntado de nuevo por el futuro de Maestre y el resto de concejales, Echenique ha asegurado que la dirección estatal no tiene "ningún problema" con ellos y que, de hecho, creen que "han hecho un buen trabajo" por lo que les parecerá bien que Carmena quiera incluirles en su lista. Eso sí, a continuación ha insistido en que "no serán concejales de Podemos".

"Esto no es que lo esté opinando yo, es que es evidente. Está en los reglamentos y forma parte de nuestro AND democrático. Más allá de eso, no hemos hablado nada reglamentario porque no nos parece que el debate vaya de eso. El debate va de participación interna", ha reiterado.

Así, ha señalado que si esos compañeros "quieren entrar en el equipo de la alcaldesa por otra vía que no sean las primarias de Podemos, libremente lo puede decidir hacer así", porque creen que Carmena "tiene que tener capacidad para elegir a su equipo". "Y eso es compatible con que Podemos tenga primarias y los concejales de Podemos sean los que pasen por primarias en Podemos", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que Podemos es "una organización abierta" y no miran "el carné de la gente a la hora de estar inscritos en el censo". "Dicho esto, los concejales de Podemos han de pasar por primarias de Podemos. Aquellos que no pasan por primarias no son concejales de Podemos", ha recalcado.

Por todo ello, al ser repreguntando una vez más por una posible expulsión, Echenique ha zanjado que la Ejecutiva estatal "no tiene que hacer nada ni dejar de hacer". "Cada uno se coloca donde quiere. Las personas que quieren ser concejales de Podemos se presentan a las primarias. Las personas que no quieren ser concejales de Podemos buscan otras vías", ha apostillado.

Eso sí, ha apuntado que confían en que finalmente haya un acuerdo "entre todas las partes", también con Izquierda Unida, para conformar una candidatura de confluencia. "En una época en la cual la extrema derecha está haciendo común para intoxicar de odio nuestro país, no podemos permitirnos las fuerzas democráticas ir separados", ha avisado.