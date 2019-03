Echenique niega crisis en Podemos y atribuye las renuncias de Bustinduy y Guardingo a esta "época vertiginosa"

Publicado 22/03/2019 14:58:45 CET

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha negado este viernes que el partido 'morado' esté sufriendo una crisis por la renuncia de cargos como Espinar, Guardingo o Bustinduy, y ha explicado que estas salidas se encuadran en la "época vertiginosa" que se vive en política. No obstante, ha apuntado que Unidas Podemos "sale con fuerza" para afrontar las elecciones, y recuerda que la formación de Iglesias nunca lo ha tenido fácil.

"Vemos movimientos en las listas de todos los partidos, creo que vivimos una época vertiginosa en política, pero no se le escapa a nadie y nosotros salimos con fuerza para afrontar las elecciones", ha aclarado en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press.

En este sentido, y a un día de la reaparición del líder de la formación Pablo Iglesias tras su permiso por paternidad, Echenique ha recordado que el hecho de que los miembros de Podemos vengan de "fuera de la política", que no se financien con dinero de la banca, o que propongan un país en el que se reduzcan los privilegios fiscales "de los que más tienen, de las grandes empresas, grandes fortunas y de los buitres financieros", conlleva tener "adversarios poderosos".

Por este motivo, opina que es "complicado en lo personal militar en un proyecto político que tiene adversarios peligrosos", aunque ha recordado que afrontan los comicios con fuerza porque "el país se enfrenta a encrucijada histórica".

Así, sobre la renuncia del que fuera cabeza de lista para las europeas, Pablo Bustinduy, el secretario de Organización ha apuntado que la razón ha sido que "no se veía con fuerzas", por lo que "por motivos personales" ha decidido bajarse de la candidatura. No obstante, ha recordado que la lista es "potente" y Bustinduy seguirá con sus responsabilidades al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido. "Es una pena, es uno de nuestros mejores valores, pero ha entendido que no quería continuar", ha añadido.

Con todo ha incidido en el momento crucial que se vive, con "las tres derechas en el monte" y que plantean una vuelta al pasado "con pérdida de derechos". En este marco, opina que el PSOE propone una suerte de "virgencita, virgencita que me quede como estoy", ante lo que Podemos defiende un cambio con un proyecto de futuro para el país. "Unidas Podemos es la fuerza que representa la consolidación de derechos que evita que volvamos al pasado", ha apostillado.