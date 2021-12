Edmundo Bal confía en la decisión suiza sobre el rey Juan Carlos y no opina sobre su regreso: Que haga lo que quiera

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha expresado su confianza en la decisión de la Fiscalía suiza de archivar la investigación que tenía abierta sobre Juan Caros I y ha evitado pronunciarse sobre si el rey emérito debe o no volver a España: "Puede hacer lo que le venga en gana".

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado y abogado de Estado en excedencia ha dado por hecho que la Fiscalía suiza habrá adoptado la decisión de archivar las diligencias "a la vista de los datos que tiene" y asegura que "poco más" puede añadir él sobre este asunto.

En cuanto a si el padre de Felipe VI debe regresar a España, Bal ha subrayado que el rey emérito es "un ciudadano libre" sin restricción de movimientos ni medidas cautelares, por lo que puede hacer "lo que le venga en gana".

"Y no voy a ser yo quien le diga si debe venir a España o no, me parecería una falta de respeto", ha apostillado.