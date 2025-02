EH Bildu aboga por encontrar un mecanismo en Euskadi que evite que haya "una especie dumping" fiscal entre territorios

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha abogado por encontrar un mecanismo en la Comunidad Autónoma Vasca que evite que haya "una especie dumping" fiscal entre sus tres territorios históricos en caso de que sean gestionados en el futuro por formaciones políticas diferentes, y ha defendido que puede hacerse sin cuestionar la foralidad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute ha señalado que el planteamiento del líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, de que no es "muy lógico" que haya tres haciendas forales vascas en la era de la inteligencia artificial, "es algo que va en el propio ADN de EH Bildu" y tiene que ver con su manera de entender la política.

"No hay debate, por incómodo que pueda parecer, al que no haya que entrar con normalidad. Es decir, que podamos debatir de todo y plantearnos soluciones de mejora o de eficiencia se pueden encontrar", ha añadido.

A su juicio, "es muy razonable" lo que se propone sobre armonización fiscal. "No sería lógico que, en un momento dado, porque el poder en una Diputación foral varíe sustancialmente respecto al de la otra o de las otras dos, tenga políticas fiscales absolutamente diferentes. No sería muy razonable que Gipuzkoa tenga una política, por decir algo, y Araba tenga la contraria", ha señalado.

Oskar Matute ha explicado que ellos, cuando abogan por que haya una armonización fiscal, "que se puede dar a través del órgano de coordinación tributaria", hablan de encontrar, "desde el respeto a la foralidad", un mecanismo que permita "que esto no se convierta en una especie de dumping de provincias contra provincias".

"Es algo tan sencillo como eso, sobre todo porque, además, los vascos y las vascas estamos absolutamente interrelacionados entre territorios, es decir, no vivimos en realidades aisladas, incluso compartimos nuestros espacios y nuestros días entre uno y otro territorio en muchos de los casos", ha manifestado.

Por ello, cree que es un debate a abordar y "plantearlo con normalidad, precisamente para que dejen de pasar cosas que pasan". "No tiene mucho sentido que nos llenemos la boca diciendo que 'el que más tiene, más pague', pero luego veamos que las rentas del capital pesan mucho menos que las rentas del trabajo, porque eso significa que, quien más tiene no está pagando más, sino que está encontrando, porque tiene la fortaleza para hacerlo, vías de escape a través de bonificaciones o elusiones para no pagar lo que debiera", ha manifestado.

En este sentido, ha vuelto a reprochar que, por ejemplo, "la derecha vasca, a través del PNV, la derecha catalana (Junts) o la derecha española (PP y Vox), se opusieran a que Repsol y las grandes energéticas pagaran lo que se decidió que tenían que pagar desde 2022 por unos beneficios que se consideraban extraordinarios" y que, según ha destacado, en 2024 han aumentado. En este sentido, ha reiterado que ello ha supuesto que la Comunidad Autónoma Vasca deje de recaudar en torno a 78 millones.

SER MÁS EFICIENTES

El diputado de EH Bildu ha dicho que hay que plantearse cómo conseguir en la Comunidad Autónoma Vasca "ser más eficientes a la hora de establecer un territorio con una fiscalidad coherente, ya no hace falta decir homogénea, pero coherente, que permita que no haya desigualdad fiscal-territorial y que permita que no nos hagamos dumping fiscal unos con otros".

"¿Cómo se llega o a qué escenario se llega?, ya lo veremos", ha señalado, para precisar que "no es lógico" cómo están funcionando ahora las tres haciendas forales, "pero eso no significa que tenga que haber una sola, ni es cuestionar el Concierto Económico y el Cupo".

"La foralidad se puede respetar porque no es solo la capacidad de recaudación de impuestos, de la cual es parte importante, pero la capacidad de recaudación de impuestos que tienen las diputaciones forales y en los que se basa el Concierto Económico y ciertos Derechos Históricos, no determinan el conjunto, no determinan el cómo y el qué política se tenga que aplicar con ellos y desde qué óptica", ha señalado.

Por ello, ha llamado a "no hacerse trampas al solitario" porque existe el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que participan el Gobierno vasco y las diputaciones forales, "con el objetivo de armonizar las políticas fiscales".

"Nunca ha tenido gran conflicto porque no ha habido tensiones en su seno como resultado de opciones de gobierno divergentes en esta materia, pero que podría pasar algún día", ha subrayado.

En cuanto a la reclamación del PSE-EE de que el Parlamento vasco tenga capacidad para gestionar los impuestos, ha considerado que el debate se tiene que llevar a la Cámara.

"Nosotros no tenemos miedo a ese debate ni a ninguno, y no creemos que por plantear medidas o debates que puedan llevarnos a medidas que mejoren la eficiencia, estemos haciendo un flaco favor a nadie. En todo caso, estaremos mejorando y optimizando los recursos de la gente para que lleguen a quien realmente tienen que llegar", ha indicado.