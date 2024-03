EH Bildu defenderá "a capa y espada el Concierto económico" pero quiere "ir un paso más allá"

Pide recuperar el debate del nuevo estatus para "ampliar la capacidad bilateral" fiscal a "otros ámbitos de las políticas públicas"



BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu a lehendakadi, Pello Otxandiano, ha afirmado que la formación soberanista defenderá "a capa y espada el Concierto económico" pero "hay que ir un paso más allá" para lograr estar "en pie de igualdad con el Estado". Por ello, ha instado a recuperar el debate del nuevo estatus con el objetivo de "ampliar la capacidad bilateral" fiscal a "otros ámbitos de las políticas públicas" vascas.

En una entrevista en Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Otxandiano ha calificado de "absolutamente pertinente y absolutamente legítima" la reclamación de Pere Aragonès de un cupo catalán, "en el sentido de que Cataluña opte a mayores grados de soberanía y a un estatus político que le dote de las competencias suficientes, tanto a nivel fiscal como en otros ámbitos de la política pública". "Yo creo que el debate es general y estamos en un contexto en el que se abre el debate en común", ha puntualizado.

Además, ha afirmado que el Concierto Económico vasco es "un residuo" de la "estatalidad" del País Vasco, sus "derechos históricos" y su "soberanía originaria". "Vamos a defender a capa y espada nuestro concepto económico, pero nos parece que es el momento de ir un paso más allá", ha advertido.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "hay que ampliar la capacidad bilateral" existente en el ámbito fiscal "a otros ámbitos de las políticas públicas". "Eso nos lleva al debate político. Creo que es momento de poner encima de la mesa el debate en torno a un nuevo estatus político", ha añadido.

Otxandiano ha asegurado que no comparte "de ninguna de las manera" la "apreciación" que ha sugerido Aragonès de que el Concierto Económico vasco es insolidario. "Creo que no es que no seamos solidarios. Es que desde España se ha producido una injerencia absoluta en nuestro autogobierno en los últimos 40 años. Ha habido un proceso de recentralización y un proceso en el que ni siquiera se ha completado el Estatuto de Gernika", ha arumentado.

Por ello, ha insistido en que Euskadi debe "optar a un estatus político" que le ponga "en pie de igualdad con el Estado" y le dote de "todas las herramientas soberanas" para hacer "las políticas públicas que se requieren en este país".

El candidato de EH Bildu ha recordado los 45 años "de incumplimientos y de muchos calendarios" relativos al Estatuto de Gernika y sus competencias, y ha afirmado que "la ambición nacional" del País Vasco "no se puede reducir" al cumplimiento estatutario.

"Creo que es el momento para poner encima de la mesa ya definitivamente la necesidad de un nuevo estatus político que nos dote de suficientes capacidades y competencias para hacer las políticas públicas que se requieren en este siglo XXI", ha reiterado.

"ACUERDO DE BASES"

Pello Otxandiano ha recordado que esiste ya en el Parlamento vasco "un acuerdo de bases y principios" entre PNV, EH Bildu y Podemos, por lo que no se parte "de cero".

"Por lo tanto, hay un punto de partida que hay que retomar. Nosotros hemos planteado que se ponga en marcha la ponencia de autogobierno en los primeros tres meses de la siguiente legislatura y que, en el plazo de un año, tenemos que ser capaces de trasladar esas bases y principios a un acuerdo", ha concluido.

La relación de Euskadi con el Estado sería, según ha puntualizado, "una relación en pie de igualdad", con "una bilateral efectiva" que reconozca la condición de Euskadi como nación y su "carácter nacional".

"Los derechos asociados a ese carácter nacional nos tiene que dotar de un fondo de poder suficiente. Se requiere de un redimensionamiento de nuestro autogobierno y de un sistema de garantías que asegure que no va a haber injerencias por parte del Estado, como se ha producido o como ha sido en los últimos 40 años", ha concluido.