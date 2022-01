EH Bildu insiste en que si se presenta el actual "texto cerrado" de la reforma laboral votará en contra

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que si se presenta el actual "texto cerrado" de la reforma laboral votará en contra de la convalidación del decreto. "Votar sí a esta reforma laboral es votar sí al núcleo de la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy", ha añadido.

Representantes de ELA y LAB se han reunido este viernes en Bilbao con miembros de EH Bildu, dentro de la ronda de contactos que las centrales sindicales van a mantener con formaciones políticas, para pedirles el compromiso de derogar íntegramente las reformas laborales.

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del encuentro, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha mostrado la adhesión de la coalición a la convocatoria de manifestaciones anunciadas para este domingo en las capitales vascas para que "se derogue la reforma laboral".

Según ha reiterado Matute, si lo que se presenta a EH Bildu es "un texto cerrado" como el que se conoce, votará en contra de la convalidación del decreto por no "contemplar el conjunto de los aspectos más lesivos de la reforma laboral".

"Si además de un menú cerrado se quiere sustraer el debate del Congreso volveremos a señalar nuestra negativa. Nosotros hemos defendido el respaldo de la ciudadanía para defender unas posiciones y no aceptamos que haya espacios fuera del Congreso que determinen lo que podemos o no hacer. Sobre todo, cuando participan en esos especies entidades que no se presentan a las elecciones como la CEOE", ha añadido.

Por contra, ha afirmado que si se consigue tramitar la reforma como proyecto de ley y "los grupos parlamentarios pueden hacer su trabajo", EH Bildu tendrá presente "que se respeten los convenios provinciales y autonómicos como referencia", entre otras cuestiones.

Por último, ha manifestado que "votar sí a esta reforma laboral es votar sí al núcleo de la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy", que hacía de la flexibilidad una "herramienta al servicio de la patronal".