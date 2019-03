EH Bildu resta relevancia a las colas para visitar el "Juan Carlos I' y lo sitúa en el terreno "de la anécdota"

Publicado 25/03/2019 11:10:23 CET

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que no hay que dar "demasiada importancia" a las grandes colas formadas en el puerto de Getxo para tomar parte en las jornadas de puertas abiertas del portaaviones 'Juan Carlos I', cuestión que ha situado en el "terreno de la anécdota". "La ciudadanía decidió que el plan de fin de semana fuera una visita turística que no deja de tener interés desde un punto de vista técnico", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Casanova se ha referido a la visita del buque de guerra de la Armada española 'Juan Carlos I' que este fin de semana ha hecho escala en el puerto de Getxo, donde más de 13.500 personas, según informó la Armada Española, lo visitaron.

En este sentido, Casanova ha sostenido que "más allá de las lecturas políticas interesadas que quieran hacer algunos, arrimando el ascua a la sardina", se ha tratado más de un "macroevento de los que tanto gustan por aquí".

"No sé si las colas para alistarse en el ejercito español son tan largas. Me parece que en este país son bastante escasas, por no decir nulas. Tampoco nadie tiene especial interés en alistarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este país tiene una experiencia negativa con esos cuerpos y una visión antimilitarista cuya máximo exponente fue la insumisión", ha afirmado.

De este modo, ha ubicado la situación generada "en el terreno de la anécdota" ya que "estas cosas grandes y aparatosas son siempre vistosas de visitar".

"Yo, por cuestiones de trabajo en el Parlamento, veo barcos en construcción, acerías... y no deja de ser curioso el visitarlo. Lo sitúo en el terreno de la anécdota más que en el respaldo a la institución", ha valorado.

De este modo, ha considerado que la ciudadanía, "sin demasiado interés de politizar, decidió que el plan de fin de semana fuera una visita turística" al buque "que no deja de tener interés desde un punto de vista técnico".

"Yo no iría por las connotaciones que tienen pero haya unos cientos de ciudadanos que sientan curiosidad y no hay que darle demasiada importancia", ha finalizado.