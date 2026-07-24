Elena Valenciano cree que Zapatero no debería haber ido a la entrevista que a todos les "ha parecido insuficiente"

Archivo - La consejera del Consejo de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, durante el acto de entrega de los XIX Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el Consejo General del Poder Judicial - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera del Consejo de Estado y exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha defendido que, en su opinión, "era mejor" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "no hubiera ido" a la entrevista que realizó este jueves en 'Mañaneros 360' de TVE para dar explicaciones sobre la causa abierta contra el en Audiencia Nacional. Cree que a todo el mundo le "ha parecido insuficiente", pero también admite que no podía ser de otra manera porque estaba "maniatado" en la medida en que "está en un procedimiento penal".

En este sentido, en declaraciones a 'Las Mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Valenciano ha dicho que cree que la entrevista al expresidente del Gobierno se ha producido porque el PSOE "necesitaba que Zapatero hablara".

"Yo creo que él lo hizo más bien por el partido, por los compañeros del partido que están enormemente inquietos", ha explicado la consejera, quien ha insistido en que el objetivo era "dar un poco de oxígeno al partido" y a sus compañeros para "seguir defendiéndole", aunque ha mostrado sus dudas de que lo haya conseguido porque se está volviendo ahora a "hablar de las joyas, de Plus Ultra, etc".

A este respecto, Elena Valenciano ha deslizado que tiene la sensación de que "a todo el mundo le ha parecido insuficiente" la entrevista, pero recuerda que "no podía ser más que insuficiente, en la medida en que está en un procedimiento penal" y ti.

La exdirigente socialista ha explicado que "más allá del afecto" que tiene hacia Zapatero, estos hechos no la encajan "nada con la personalidad de alguien a quien" conoció bastante a fondo. Y aunque admite que es posible que las personas tengan dos caras, ella no se esperaba esta situación y sigue "confiando en que pueda demostrar su inocencia ahí donde tiene que hacerlo, que es en el juzgado".

LAS JOYAS SE DEBEN ENTREGAR INMEDIATAMENTE A PATRIMONIO

En cuanto a las joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno, Valenciano ha asegurado que cuando un presidente del Gobierno recibe unas joyas, "lo que debe hacer es inmediatamente darlas a los servicios técnicos para que las valoren y las entreguen" a Patrimonio Nacional.

Por ello, la consejera del Consejo de Estado ha indicado que, en su opinión, Zapatero "ha cometido un error" que él "muy suavemente" sí lo reconoció como tal.

Valenciano ha explicado que los regalos que hacen especialmente los países árabes son "siempre bastante impresionantes", pero que los representantes públicos saben que es "cortesía" y que son "para el patrimonio nacional".

SOBRE ZAPATERO y FELIPE GONZÁLEZ

En cuanto a la respuesta que José Luis Rodríguez Zapatero dio respecto a Felipe González, Elena Valenciano ha incidido en que "no hay por qué dudar" de otros expresidentes cuando "no hay denuncia contra ellos" ni "han sido sometidos a investigación".

En su opinión, Felipe González tampoco tenía que haber dicho nada sobre Zapatero. "Él le contestó un poco en el mismo plano, de pellizcárselo uno al otro, lo cual a mí siempre me entristece bastante", ha zanjado Valenciano.

Preguntada por la situación actual de la formación socialista, cercada por varias investigaciones judiciales, Valenciano ha lamentado que es "duro" porque "son demasiados casos".

"Hay tantos indicios y hay comportamientos tan sumamente inexplicables que creo que esto nos está minando de una manera terrible y que va a ser muy difícil que el PSOE recupere la credibilidad que debe tener", ha expresado.

"ES UN MALÍSIMO MOMENTO PARA CONVOCAR ELECCIONES"

Respecto a la convocatoria de elecciones, la exvicesecretaria del PSOE ha sostenido que cree que es "un malísimo momento para convocar" porque cuando se hace es "con intención de ganarlas o de hacer el mejor resultado".

"No creo que en este clima fuéramos a tener ningún buen resultado. Probablemente tampoco lo vamos a tener más adelante", ha zanjado.