Elma Saiz acusa al PP de "meter en un lío diplomático" a España por las declaraciones "racistas y xenófobas" de Rajoy

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

Tilda la instrucción del juez Peinado sobre Begoña Gómez como "errática" SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha acusado este lunes al PP de "meter en un pequeño lío diplomático" a España por las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha tildado de "racistas y xenófobas".

Saiz ha recordado además el "veto" del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia, "principal socio" de España, y ha recordado el rechazo de diferentes ministros franceses sobre esas declaraciones "inadmisibles y racistas". Así lo ha expresado la titular de Migraciones en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en 'El Debate' tras la clasificación de España para semifinales de la Copa del Mundo de fútbol, han generado reacciones en el Gobierno francés. El expresidente del Gobierno se refirió una selección nacional francesa "sin franceses" en relación al lugar de origen de los futbolistas.

Asimismo, la ministra al ser preguntada por los recursos de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Audiencia Provincial de Madrid, ha expresado se ha podido observar una "instrucción errática" del juez Juan Carlos Peinado y que espera que la justicia "haga justicia". Además ha recordado la petición de absolución de la Fiscalía provincial de Madrid.