Albares pide a Feijóo que desautorice a Rajoy tras sus palabras "intolerables" sobre Francia

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy después de que este sostuviera en un artículo sobre la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, que tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"Lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España", ha recalcado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores, recalcando que "es todo lo contrario".

En este sentido, ha exigido a Feijóo que "desautorice a Mariano Rajoy, que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido", al tiempo que ha pedido al medio digital que publicó el artículo, 'El Debate', que lo retire y que "publique una rectificación, dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vinculó y se expresó en ese artículo de esa manera".

Albares ha asegurado que respeta "muchísimo a las figuras de los expresidentes del gobierno" pero también le exige "responsabilidad en cómo se conducen y en lo que dicen". "Por eso es tan importante que Feijóo le desautorice", ha señalado.

Preguntado sobre si podría constituir un delito de odio, el jefe de la diplomacia ha dicho que no es "juez pero desde luego esa frase encubre algo terrible" ya que "no solamente es hiriente es extraordinariamente peligroso". "No podemos permitir que bajo frases que quedan así dichas" se encubran "en el fondo, de cerca o de lejos, sentimientos racistas y xenófobos", ha esgrimido.

ACUSA AL PP DE SER "ANTIFRANCÉS"

"Quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista, de corte xenófobo", ha sostenido el ministro, que ha aprovechado para cargar contra el PP, al que ha tildado de "partido antifrancés" después de que el Senado bloqueara la semana pasada la ratificación del Tratado de Amistad con Francia al reclamar, gracias a la mayoría absoluta del PP, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si el mismo se ajusta a la Carta Magna.

"Eso en el norte", ha dicho Albares, porque en el sur "son desde hace mucho tiempo un partido antimarroquí, con posiciones abiertamente benigerantes a esta extraordinaria etapa de amistad que tenemos con Marruecos" además de que "difaman a otro de nuestros grandes amigos y vecinos como es Argelia diciendo que nos van a cortar el gas cuando todo el mundo sabe que son un suministrador fiable".

Asimismo, también ha acusado a los 'populares' de intentar "envenenar" la relación con México, criticando una vez más la política exterior que propugna el PP y poniendo de relieve el hecho de que Feijóo no hable idiomas.

"Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia, o los pueblos hermanos, como es México", ha resumido.

Así las cosas, ha reclamado al líder del PP que, además de desautorizar a Rajoy, "deje claro que no comparte esa posición" y que "de una vez por todas deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos, que es reconocida y aplaudida en el mundo entero".

NIEGA CRISIS CON FRANCIA

Albares ha negado que las palabras de Rajoy, que han suscitado las críticas de varios ministros franceses que han salido en defensa de la diversidad de Francia, haya provocado una crisis con el país vecino, donde conocen cuál es la posición del Gobierno español que él mismo ha podido exponer a su hómologo francés, Jean-Noel Barrot, con quien tiene intención de hablar este lunes en Bruselas

El ministro ha sostenido que si algo demuestra el PP es que si hace esto mientras están en la oposición, "¿qué no haría si estuviera en el gobierno?" "Están absolutamente incapacitados para gobernar. Una cosa es no saber idiomas, otra cosa es no entender dónde están los intereses y los sentimientos de los españoles", ha abundado.

Al final, ha rematado, "el racismo, la xenofobia, son enfermedades graves, enfermedades del alma y siempre tienen dos síntomas que son la estupidez y el odio". "Esa es la mezcla que va hacia el racismo. España no tiene ninguna de las dos y no vamos a permitir (...) que nadie introduzca ese veneno en nuestro país", ha zanjado, insistiendo en la necesidad de que Feijóo desautorice a Rajoy.